Guerre au Moyen-Orient : Israël frappe l’Iran en riposte à une attaque depuis la trêve

Israël a mené lundi des frappes aériennes contre l’Iran, en réponse à des tirs de missiles attribués à la République islamique, une première depuis l’instauration du cessez-le-feu au Moyen-Orient.

Cette nouvelle escalade intervient après cent jours de guerre et près de deux mois après l’entrée en vigueur d’une trêve déjà largement fragilisée, faisant craindre une reprise des hostilités à grande échelle dans la région. À Jérusalem, les habitants ont été réveillés par une explosion alors que les sirènes d’alerte aérienne retentissaient.

L’armée israélienne a indiqué avoir détecté une nouvelle salve de missiles iraniens dirigés vers son territoire, la troisième en moins de vingt-quatre heures. Téhéran a de son côté présenté ces attaques comme un « avertissement », en représailles à un bombardement israélien sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement islamiste pro-iranien Hezbollah, faisant deux morts et 20 blessés.

Alimentant les craintes d’embrasement régional, Israël a dit avoir identifié un tir de missile visant son territoire depuis le Yémen, où les rebelles houthis s’étaient déjà joints au conflit en soutien à l’Iran avant le cessez-le-feu. Les rebelles houthis, soutenus par l’Iran, s’étaient déjà impliqués dans le conflit avant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu. À la suite de ses frappes contre des cibles en Iran, l’armée israélienne a affirmé rester « en état d’alerte élevé » et pleinement prête à poursuivre ses opérations sur tous les fronts contre toute menace visant l’État hébreu.