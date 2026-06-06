À Madrid, le pape Léon XIV salue la position de l'Espagne sur Gaza, l'Iran et l'Ukraine

Le pape Léon XIV a salué l'Espagne samedi pour ses positions sur Gaza, l'Iran et l'Ukraine, ainsi que pour son accueil des migrants, au début d'une visite d'État d'une semaine.

S'exprimant lors d'une réception au palais royal de Madrid, le pape a remercié l'Espagne pour son adhésion fidèle au droit international et au multilatéralisme, qui se reflète selon ses mots dans un engagement actif en faveur de la paix.

Il s’agit de la première visite papale dans le pays depuis quinze ans.

Ce déplacement intervient dans un contexte de polarisation politique en Espagne. Le Parti socialiste au pouvoir fait l’objet de critiques concernant ses politiques migratoires et des scandales de corruption interne.

Ce voyage se déroule également sur fond de crise liées aux violences sexuelles commises par des membres du clergé.

Le Vatican a confirmé que le pape rencontrera des victimes, alors que l’Église espagnole se penche sur des décennies d’abus et de dissimulations.

Léon XIV a aussi rencontré la famille royale espagnole et prononcera un discours devant les deux chambres du Parlement lundi, une première pour un souverain pontife.

Le pape se rendra ensuite à Barcelone pour célébrer une messe dans la Sagrada Família, où il inaugurera la flèche centrale qui en fait l’église la plus haute du monde.

Le chantier du célèbre chef-d’œuvre de Gaudí devrait s’achever cette année.