Nigéria : une épidémie de choléra fait 74 morts depuis début mai

Une épidémie de choléra qui a commencé début mai dans l'État de Borno, au nord-est du Nigeria, a fait au moins 74 morts et contaminé plus de 7 800 personnes. Cette épidémie a submergé les structures de santé déjà fragiles dans une région en proie à une insurrection islamiste depuis 17 ans.

L’organisation humanitaire Médecins Sans Frontières (MSF) a indiqué que 7 850 cas suspects avaient été recensés dans 14 collectivités locales au 7 juin, et selon le ministère de la Santé de l'État, le nombre de cas continue d’augmenter fortement chaque jour.

La région du nord-est du Nigéria fait également face à des déplacements massifs de population et à de mauvaises conditions d'approvisionnement en eau et d'assainissement, ce qui augmente le risque d'une propagation plus large si les mesures de confinement échouent.

MSF, en collaboration avec le ministère de la Santé de l’État, a mis en place un centre de traitement du choléra dans la capitale, Maiduguri, pour soutenir la réponse à l’épidémie.

« Chaque jour, nous voyons arriver davantage de personnes souffrant de diarrhées aqueuses sévères et de déshydratation, dont beaucoup ont parcouru de longues distances pour se faire soigner », a déclaré Bienfait Tombola, coordinateur médical du projet MSF pour la réponse d’urgence à Maiduguri.

MSF a indiqué avoir traité 7 439 patients, soit une moyenne d’environ 230 admissions par jour, avec plus de 500 cas enregistrés rien que le 5 juin, le nombre le plus élevé d’admissions en une seule journée depuis le début de l’intervention.

Le choléra, une maladie d'origine hydrique, se propage facilement dans les zones où l'accès à l'eau potable et à l'assainissement fait défaut.

Les autorités prévoient une campagne de vaccination, a indiqué MSF, tandis que l'organisation humanitaire continue de renforcer ses efforts en matière de soins, d'hygiène et de surveillance afin d'endiguer l'épidémie.