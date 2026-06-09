Kenya : au moins un mort par balle lors de manifestations contre le centre américain dédié à Ebola

Au moins une personne a été blessée par balle mardi lors d'affrontements violents entre la police kenyane et des manifestants, qui s'opposaient à la construction d'un centre de quarantaine dédié au virus Ebola destiné aux citoyens américains dans une ville touristique.

Le centre situé à la base aérienne de Laikipia, dans la ville de Nanyuki, au pied du mont Kenya, est destiné à mettre en quarantaine les Américains arrivant de la République démocratique du Congo (RDC), qui est confrontée à une grave épidémie d'Ebola.

Le Kenya n'a jamais enregistré de cas d'Ebola et nombreux sont ceux qui s'opposent à l'idée de laisser entrer sur le territoire des personnes susceptibles d'être porteuses de cette maladie hautement contagieuse.

Des affrontements ont éclaté aux alentours de Nanyuki, où des manifestants ont allumé des feux et lancé des pierres sur les forces de l'ordre, qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau, comme l'ont constaté des journalistes de l'AFP.

Des coups de feu ont été entendus et l'AFP a vu un homme gisant immobile après avoir reçu une balle dans la tête. La Croix-Rouge a indiqué qu'une autre personne avait été blessée par une grenade lacrymogène.

L'AFP a pu constater que des dizaines de personnes avaient été arrêtées, notamment par des policiers en civil et armés.

« Laikipia n'est pas une décharge… Je n'apprécie pas la décision des États-Unis de construire un centre de quarantaine dans notre pays », a déclaré Priscilla Waimani, 47 ans, une manifestante enveloppée dans un drapeau kenyan.

Le centre, qui devrait compter 50 lits d'isolement et être géré par du personnel américain, était en voie d'achèvement à la fin de la semaine dernière.

Les travaux se sont poursuivis malgré une ordonnance de suspension provisoire rendue par la Haute Cour du Kenya et l'opposition des responsables politiques locaux de Laikipia.

Selon une organisation de défense des droits humains, deux personnes ont trouvé la mort lors des manifestations du 1er juin, bien que les circonstances de ces décès restent floues.

Le gouvernement du président William Ruto s'est engagé à poursuivre la mise en place de ce projet, affirmant qu'il avait une dette envers Washington pour toutes ces années d'aide.

Les États-Unis ont également promis une aide de 13,5 millions de dollars pour soutenir les efforts de préparation du Kenya face à Ebola.

« Le peuple américain et le gouvernement américain sont nos partenaires dans le domaine de la santé depuis près de 25 à 30 ans », a déclaré M. Ruto la semaine dernière.

« Il serait vraiment regrettable que nous refusions une demande des Américains visant à mettre en place une installation à leurs frais. Cela nous donnerait une image très inhumaine. »

Le ministre kenyan de la Santé a affirmé que cet établissement serait destiné aussi bien aux Kenyans qu'aux Américains, bien que ce ne soit pas le message transmis par Washington.

Mais les manifestants insistent pour qu'elle règle les problèmes sur son propre territoire.

« Nous leur disons aux Américains de prendre leur Ebola et de retourner dans leur pays », a déclaré à l'AFP Mwangi Wangai, 30 ans, lors de la manifestation, vêtu d'un équipement de protection individuelle.

- Offre santé -

Les informations concernant le centre de quarantaine ont déjà eu des répercussions sur le tourisme au Kenya, même à Nairobi, la capitale, située à quelque 200 kilomètres (125 miles).

Eva Mwangi, responsable des ventes du groupe hôtelier de luxe Tribe à Nairobi, a déclaré qu'environ 10 % des réservations d'entreprises avaient été annulées depuis l'annonce de la création du centre de quarantaine.

« Le gouvernement doit rappeler les mesures qu'il met en œuvre pour garantir la sécurité. Si cela est fait de manière proactive, cela ne peut qu'être bénéfique », a-t-elle déclaré.

La construction de ce centre fait suite à un accord controversé conclu l'année dernière entre les États-Unis et le Kenya dans le domaine de la santé, aux termes duquel ce pays d'Afrique de l'Est a accepté de transmettre des quantités considérables de données sanitaires en échange d'une aide de plusieurs milliards de dollars.

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré une urgence sanitaire internationale suite à l'épidémie qui sévit en RDC, où 550 cas ont été confirmés, dont 101 décès.

Abdirahman Mahamud, directeur des opérations d'alerte et d'intervention en cas d'urgence sanitaire à l'OMS, a déclaré que ce centre était le fruit d'une « collaboration bilatérale locale » entre les États-Unis et le Kenya, et a souligné que le dialogue était essentiel.

« Il est impossible de mettre en place une préparation ou une intervention efficaces sans le soutien de la communauté », a-t-il déclaré aux journalistes dans la ville de Bunia, au nord-est de la RDC.

Malgré les craintes d'une propagation aux pays voisins, seul l'Ouganda a enregistré des cas. Le pays en a confirmé 19 à ce jour, presque tous des ressortissants congolais ayant franchi la frontière.