Liban : exode massif à Tyr après de nouvelles menaces israéliennes

Face à la dégradation de la situation sécuritaire, de nombreuses familles ont choisi de quitter la ville dans l’urgence. De longues files de véhicules chargés de matelas, de bagages, d’objets du quotidien et parfois d’animaux de compagnie ont pris la route vers Saïda et d’autres localités plus au nord. Ce nouveau mouvement de population intervient alors que les tensions régionales s’intensifient après la reprise des échanges de tirs impliquant Israël, le Hezbollah et l’Iran. Les récentes frappes ont déjà causé des victimes et d’importants dégâts dans plusieurs secteurs du sud du pays, alimentant les craintes d’une nouvelle escalade. Dans le quartier chrétien historique de Tyr, des responsables religieux ont appelé la communauté internationale à intervenir rapidement après l’extension des avertissements israéliens à des zones jusqu’alors relativement épargnées. Pour de nombreux habitants, l’élargissement de ces alertes a renforcé le sentiment d’insécurité et accéléré les départs. Selon les autorités libanaises, le conflit a déjà fait environ 3 500 morts et provoqué le déplacement de plus de 1,2 million de personnes à travers le pays. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1984, Tyr est considérée comme l’une des plus anciennes villes habitées en continu au monde. Mais ces dernières semaines, les destructions causées par les bombardements ont profondément marqué la cité portuaire. Malgré l’incertitude quant à leur destination et à leurs conditions d’accueil, de nombreux habitants estiment désormais ne plus avoir d’autre choix que de partir.