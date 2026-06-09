Génocide rwandais : procès en appel pour Eugène Rwamucyo à Paris

France
Eugène Rwamucyo revient mardi devant la Cour d’assise de Paris, en France. Le médecin a fait appel de sa condamnation à 27 ans de prison pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité, lié au génocide rwandais de 1994.
A 67 ans, 'Eugène Rwamucyo veut obtenir l’acquittement. Mais il devra prouver devant les juges d’appel qu’il n’a aucun lien avec les massacres qui ont fait plus 800 000 morts au Rwanda. Des Tutsis et des hutu modérés.
Nouveau procès, nouvelle technique. Contrairement à sa comparution en première instance, l’accusé a renforcé sa défense la faisant passer de 2 à sept avocats. Ils tenteront de tirer leur client d’Affaires.
Enfouissement de dizaines de milliers de corps dans les fosses communes de Butare, exécution des blessés et incitation des populations à s’attaquer aux Tutsis sont entre autres les faits qui sont reprochés à l’accusé. Son procès en appel doit s’achever le 17 juillet. Il risque la perpétuité.
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