Israël affirme avoir frappé un aéroport iranien

L'armée israélienne a annoncé samedi avoir frappé un aéroport de Téhéran qui, selon elle, servait à transporter des armes à des groupes militants soutenus par l'Iran à travers le Moyen-Orient.

L'armée a suggéré que l'aéroport de Mehrabad était utilisé pour transférer des armes et de l'argent liquide à des militants, en particulier au Hezbollah au Liban.

Des images locales ont montré d'énormes panaches de fumée et des flammes s'élevant au-dessus de la ligne d'horizon.

Israël a déclaré avoir détruit 16 avions utilisés pour transporter des armes dans le cadre d'une vaste vague de frappes contre Téhéran pendant la nuit.

Plusieurs avions de combat iraniens ont également été détruits.

Les médias d'État iraniens n'ont pas immédiatement fait état de cette frappe.