Maurice : le Parquet fait appel dans l'affaire des coffres-forts de Ramgoolam

A Maurice, la Direction des poursuites publiques a fait appel de la décision de la Cour intermédiaire de ranger le dossier des coffres-forts visant le Premier ministre Navin Ramgoolam. L'accusation estime que ‘’ le verdict rendu lundi est erroné en droit’.

Le dossier a été ouvert après la défaite de Ramgoolam aux élections de 2014. Une enquête a permis de découvrir l’équivalent de 3,62 millions d’euros dans un coffre-fort, à son domicile.

Il est alors poursuivi pour des paiements en espèces entre 2009 et 2015. Une pratique contraire à la loi anti-blanchiment d’argent en vigueur dans le pays insulaire.

Mais la procédure est restée en suspens jusqu’au retour de Navin Ramgoolam à la tête du gouvernement en 2024.