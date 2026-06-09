Maurice : le Parquet fait appel dans l'affaire des coffres-forts de Ramgoolam

Maurice
A Maurice, la Direction des poursuites publiques a fait appel de la décision de la Cour intermédiaire de ranger le dossier des coffres-forts visant le Premier ministre Navin Ramgoolam. L'accusation estime que ‘’ le verdict rendu lundi est erroné en droit’.
Le dossier a été ouvert après la défaite de Ramgoolam aux élections de 2014. Une enquête a permis de découvrir l’équivalent de 3,62 millions d’euros dans un coffre-fort, à son domicile.
Il est alors poursuivi pour des paiements en espèces entre 2009 et 2015. Une pratique contraire à la loi anti-blanchiment d’argent en vigueur dans le pays insulaire.
Mais la procédure est restée en suspens jusqu’au retour de Navin Ramgoolam à la tête du gouvernement en 2024.
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