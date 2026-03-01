Iran : qui était l'Ayatollah Ali Khamenei ?

Iran
L'ayatollah Ali Khamenei était le guide spirituel, intransigeant et la plus haute autorité politique de l'Iran depuis 1989, date à laquelle il avait succédé à l'ayatollah Ruhollah Khomeini en tant que guide suprême.
Voici un aperçu de sa vie à travers quelques dates clés.
17 juillet 1939 : Khamenei naît dans la ville sainte de Mashhad, de parents appartenant à la minorité azérie d'Iran. -
1957 : il rencontre l'ayatollah Ruhollah Khomeini, qui deviendra une influence majeure dans sa vie.
1977 : après plusieurs séjours en prison pour avoir opposé au shah, il est exilé à Iranshahr, une ville désertique isolée près de la frontière pakistanaise. Il revient à Mashhad en 1979 pour la révolution islamique.
1979 : son ascension rapide au pouvoir commence lorsqu'il est nommé vice-ministre de la Défense, puis chef des Gardiens de la révolution, l'élite militaire, par Khomeini.
1981 : il devient le premier religieux à être élu président de la République islamique. Il est réélu en 1985.
27 juin 1981 : il survit à un attentat à la bombe perpétré par le groupe hors-la-loi des Moudjahidine du peuple dans une mosquée de Téhéran, mais sa main droite n'est plus jamais la même. Il apprend à écrire de la main gauche.
4 juin 1989 : à la mort de Khomeini, il est élu guide suprême, un an seulement après la fin de la guerre avec l'Irak (1980-1988).
Janvier 2005 : confirme la fatwa « condamnant à mort » prononcée par Khomeini à l'encontre de l'écrivain Salman Rushdie.
8 septembre 2014 : subit une opération de la prostate après deux décennies de spéculations sur son état de santé.
14 juillet 2015 : il soutient l'accord de Vienne avec les puissances mondiales sur le programme nucléaire iranien.
17 janvier 2020 : dirige la prière du vendredi à Téhéran pour la première fois depuis 2012. Profite de l'occasion pour condamner les manifestations antigouvernementales.
3 octobre 2022 : il accuse les États-Unis et Israël d'avoir fomenté les troubles généralisés dans tout le pays déclenchés par la mort de Mahsa Amini.
13-24 juin 2025 : il se cache pendant la guerre de 12 jours avec Israël, à laquelle les États-Unis se joignent brièvement, mais il sort indemne du conflit.
17 janvier 2026 : déclare que « l'Iran doit briser le dos des séditieux » alors que les autorités cléricales répriment brutalement les plus grandes manifestations contre la République islamique depuis plus de trois ans.
28 février 2026 : tué lors de la vague de frappes lancées par les États-Unis et Israël.
01:11
Les USA traiteront 4 500 demandes d'asile de Sud-Africains blancs par mois
00:57
Affaire Epstein : Hilary Clinton entendue par une commission parlementaire
00:00
Iran-États-Unis : les discussions se poursuivent alors que Trump menace d'intervenir
01:48
L'Iran tient tête aux États-Unis avant les pourparlers sur le nucléaire
01:40
Trump accuse la communauté somalienne du Minnesota de fraude aux services sociaux
01:00
Trump salue l’équipe olympique de hockey pendant son discours sur l’état de l’Union