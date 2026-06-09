Afrique du Sud : le fournisseur Eskom se lance dans les énergies renouvelables

Le fournisseur d'électricité public sud-africain, Eskom, a lancé mardi une nouvelle division chargée de développer des projets d'énergie renouvelable à grande échelle.

Cette unité s'inscrit dans le cadre des projets d’ Eskom visant à atteindre une capacité de production d'énergie renouvelable pouvant atteindre 32 gigawatts d'ici 2040.

Ancien monopole d'État, l’entreprise sudafricaine fournit toujours la majeure partie de l'électricité de la plus grande économie d'Afrique grâce à son parc de centrales électriques principalement alimentées au charbon.

Eskom Green opérera au sein d'Eskom Holdings avant d'être scindée en une filiale à 100 % dotée d'un conseil d'administration indépendant, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Elle ciblera les secteurs à forte intensité énergétique tels que l'exploitation minière et l'industrie manufacturière, en proposant des contrats d'électricité renouvelable soutenus par des solutions de stockage.

Elle vise à disposer d'environ 6 gigawatts d'électricité sans carbone d'ici 2030, en s'appuyant sur un portefeuille de projets d'énergie renouvelable et de stockage en cours de développement.

Le financement des phases initiales a été prévu dans le cadre du programme de dépenses d'investissement approuvé d'Eskom et sera soutenu par un financement inscrit au bilan, a déclaré Eskom.