Le ciel du Kazakhstan se remplit de montgolfières avec le retour du festival

L'un des plus grands festivals de montgolfières du Kazakhstan a fait son retour dans la région d'Almaty après deux ans d'interruption, attirant des pilotes de 12 pays et remplissant le ciel de montgolfières multicolores. L'événement réunissait 29 ballons, dont un appareil géant en forme de hibou, avec des vols quotidiens au-dessus des contreforts des monts Trans-Ili Alatau. Les visiteurs pouvaient également profiter de vols captifs et de vols passagers. Au-delà des démonstrations de montgolfières, le festival proposait des concerts, des activités familiales, des cerfs-volants géants et des démonstrations de deltaplanes motorisés. La manifestation fait son retour après avoir été annulée en 2024 en raison de graves inondations au Kazakhstan. Les organisateurs espèrent que le festival contribuera à promouvoir le tourisme d'aventure et à soutenir le développement des vols en montgolfière dans tout le pays. Dans cette version, le texte est plus fluide, plus conforme au langage de l'actualité et mieux adapté à la vidéo.