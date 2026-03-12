Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Guerre au Moyen-Orient : le détroit d'Ormuz, épicentre du conflit avec l'Iran

Des pétroliers et des cargos font la queue dans le détroit d'Ormuz, vu depuis Khor Fakkan, aux Émirats arabes unis, le 11 mars 2026   -  
Copyright © africanews
AP Photo/Altaf Qadri
By Rédaction Africanews

avec AP

Iran

Alors que le conflit en Iran entre dans son 13ᵉ jour, le détroit d’Ormuz est plus que jamais l’épicentre de la guerre.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs navires pétroliers naviguant proche du détroit d’Ormuz ont été pris pour cible par l’Iran. Une attaque contre deux pétroliers au large de l’Irak a notamment fait un mort.

Les forces iraniennes ont aussi incendié un cargo thaïlandais et leurs drones ont également visé l’aéroport de Dubaï.

Depuis le début du conflit, une vingtaine de navires ont été attaqués par l’Iran dans la région. Les gardiens de la Révolution ont menacé de “brûler vif quiconque tenterait de passer par le détroit d’Ormuz".

Les Gardiens de la révolution ont aussi déclaré que si les attaques contre l'Iran se poursuivaient, ils ne permettraient pas qu'un seul litre de pétrole soit expédié du Moyen-Orient vers les États-Unis, Israël ou encore leurs partenaires.

Alors qu’environ 20 % du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux transitent par le détroit d’Ormuz en temps normal, la quasi-paralysie de ce passage clé fait craindre un impact sur l’économie mondiale. Conséquence : les prix du baril de pétrole affichent de fortes fluctuations ces derniers jours.

Mercredi, l’Agence internationale de l’énergie a annoncé le déblocage de 400 millions de barils de pétrole - provenant des réserves d'urgence de ses 32 pays membres - afin d’atténuer la perturbation des approvisionnements au Moyen-Orient.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.