Maroc : la guerre au Moyen-Orient fait grimper les prix du carburant

Au Maroc, la hausse des prix du carburant suscite une vive inquiétude parmi la population. À Rabat comme à Salé, de nombreux automobilistes se sont précipités vers les stations-service face à l’augmentation des tarifs, directement liée aux tensions au Moyen-Orient et à la volatilité des cours du pétrole.

Le diesel a augmenté d’environ deux dirhams, tandis que l’essence a progressé d’un dirham et demi. Cette hausse rapide a provoqué des files d’attente inhabituelles dans plusieurs stations, révélant l’inquiétude croissante des consommateurs face au coût de la vie.

Pour les professionnels du transport, la situation est particulièrement difficile. Les chauffeurs de taxi, en première ligne, voient leurs charges augmenter sans pouvoir répercuter facilement ces hausses sur leurs clients. Certains évoquent une rentabilité en baisse et un sentiment de travailler à perte.

Dans ce contexte tendu, des pratiques contestées ont également été signalées. Certaines stations ont temporairement suspendu leurs ventes ou appliqué les nouveaux prix avant leur entrée en vigueur officielle, alimentant la frustration et les critiques, notamment sur les réseaux sociaux.

Depuis la libéralisation du marché des carburants en 2015, les prix sont fixés librement par les distributeurs en fonction des cours internationaux. Un système qui expose directement les consommateurs marocains aux fluctuations du marché mondial.

Au-delà du carburant, cette hausse se répercute sur l’ensemble de l’économie. Les coûts de transport augmentent, entraînant une hausse des prix des produits alimentaires et des services. Une inflation en cascade qui pèse particulièrement sur les ménages les plus modestes.

Dans un pays fortement dépendant des importations énergétiques, les tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient et autour du détroit d’Ormuz, ont un impact direct sur les prix à la pompe.

Face à cette situation, plusieurs organisations de la société civile appellent à des mesures d’urgence, comme un encadrement temporaire des prix ou des aides ciblées, afin de limiter l’impact sur les populations les plus vulnérables.