Nombre record de conflits en 2025, dont 29 en Afrique

Le monde a connu en 2025 le plus grand nombre de conflits interétatiques depuis la Seconde Guerre mondiale. C’est ce que révèle le rapport annuel « Conflict Trends » de l’Institut de recherche sur la paix d’Oslo en Norvège, publié mardi

Le document souligne par ailleurs que la planète a connu 65 conflits impliquant au moins un État en 2025. Un nouveau record depuis 1946. Avec 29 conflits, l'Afrique est restée la région la plus touchée par ce type d’affrontement.

Alors que huit conflits entre États ont été enregistrés l’année dernière, soit le double par rapport à 2024. Le rapport évoque un pic en 80 ans.

Il s’agit notamment, des affrontements frontaliers entre l'Inde et le Pakistan, l'Afghanistan et le Pakistan, et le Cambodge et la Thaïlande, ainsi que l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les opérations militaires israéliennes contre la Syrie.

L'année 2025 a été la troisième plus meurtrière depuis la fin de la Guerre froide, avec environ 245 000 décès directement liés aux combats ou à la violence politique.

Les civils ont payé le prix fort. Au Soudan, le siège et les massacres perpétrés dans la ville d’El-Fasher, dans la région du Darfour, auraient fait quelque 60 000 morts.