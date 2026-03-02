La guerre au Moyen-Orient et la montée en flèche des prix du pétrole

Les prix du pétrole ont grimpé en flèche et les marchés boursiers ont chuté lundi en Asie, dans un contexte de troubles au Moyen-Orient après les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, qui ont entraîné la fermeture effective du détroit d'Ormuz, une voie maritime stratégique, et l'attaque de plusieurs navires.

Au début des échanges en Asie, le Brent Crude a grimpé en flèche à un peu plus de 80 dollars le baril, contre un cours de clôture de 72,87 dollars vendredi, avant de reculer légèrement sous la barre des 79 dollars.

Sur les marchés boursiers, l'indice Nikkei japonais a reculé de 2,2 % en début de séance et celui de Sydney a perdu 0,5 %.

L'or, valeur refuge, a progressé de 2 %.

Le Brent, référence internationale pour le pétrole brut, avait déjà augmenté la semaine dernière avant les frappes qui ont débuté samedi et qui ont coûté la vie au guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei.

Le président américain Donald Trump a appelé les Iraniens à se soulever contre leur gouvernement et a déclaré que la guerre pourrait durer « quatre semaines ».

La campagne de représailles iranienne à coups de missiles et de drones dans le Golfe a fait quatre morts et des dizaines de blessés, a déclaré le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis.

Bien que l'Iran n'ait pas officiellement fermé le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20 % du pétrole transporté par voie maritime dans le monde, ses Gardiens de la révolution ont mis en garde contre toute traversée de cette voie navigable.

Dimanche, au moins deux navires ont été attaqués, l'un au large des côtes d'Oman et l'autre au large des côtes des Émirats arabes unis, a déclaré l'agence britannique de sécurité maritime UKMTO.

La télévision d'État iranienne a déclaré qu'un pétrolier avait été touché et était en train de couler après avoir tenté de traverser « illégalement » le détroit.

Dans une telle situation, les coûts d'assurance deviennent prohibitifs, a déclaré Amena Bakr, responsable de la recherche sur le Moyen-Orient et l'OPEP+ chez Kpler, prédisant que le prix pourrait atteindre 90 dollars.

Les principales compagnies maritimes ont déjà confirmé qu'elles suspendaient le passage de leurs flottes sur cette route.

Le "talon d'Achille" de Trump

« Même si certaines infrastructures alternatives pourraient être utilisées pour contourner le détroit d'Ormuz, la fermeture de celui-ci entraînerait une perte nette de 8 à 10 millions de barils par jour (bpj) d'approvisionnement en pétrole brut », a déclaré samedi Jorge Leon, analyste chez Rystad Energy, dans une note.

En théorie, les pays importateurs de pétrole disposent de réserves, les membres de l'OCDE étant tenus de maintenir des stocks équivalents à 90 jours de consommation, mais des prix supérieurs à 100 dollars ne peuvent être exclus.

Si le blocus du détroit d'Ormuz se poursuit, « quelle que soit la capacité de réserve (dans les réserves stratégiques), il sera impossible de combler ce déficit. Ce déficit est tout simplement trop important », a déclaré M. Bakr.

Une autre analyste chez Kpler, Michelle Brouhard, a décrit les prix élevés du pétrole comme « le talon d'Achille de Trump ».

Selon elle, l'Iran cherchera probablement à maintenir les prix du brut à un niveau élevé afin de contraindre Trump à faire marche arrière, celui-ci ayant promis à son électorat des prix bas, alors que les États-Unis se préparent déjà pour les élections de mi-mandat qui auront lieu à la fin de cette année.

Effet nocif

Les prix du gaz devaient également grimper en flèche lundi, le Qatar étant un important exportateur de gaz naturel liquéfié, ce qui accentue les risques inflationnistes.

La hausse des prix des hydrocarbures est néfaste pour l'économie.

La dernière fois que les prix du brut ont dépassé les 100 dollars, c'était au début de la guerre en Ukraine. Les prix de l'essence ont également grimpé en flèche, ce qui a joué un rôle majeur dans la prolongation de la période de hausse des prix.

La hausse des prix du pétrole, l'augmentation des coûts énergétiques, la hausse des frais de transport et la perte de revenus pour le transport aérien pourraient avoir « un effet néfaste sur la croissance », a déclaré l'économiste Eric Dor, de l'IESEG School of Management à Paris.

« Si cela ne dure que trois jours, ce n'est pas grave. Mais si cela s'étend sur une période plus longue, cela aura un effet récessif supplémentaire », a-t-il déclaré à l'AFP.

Sur le marché boursier, certains secteurs pourraient être gagnants lundi, comme celui de la défense, mais M. Dor a plutôt déclaré qu'il s'attendait à des « baisses » des cours des actions, en particulier dans les secteurs du transport aérien, du transport maritime et du tourisme.