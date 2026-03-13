L'Afrique du Sud saisit 4 navires de pêche chinois

L'Afrique du Sud a déclaré avoir saisi quatre navires de pêche chinois après que ceux-ci eurent pénétré sans autorisation dans sa zone économique exclusive, ce qui a déclenché une intervention interinstitutionnelle.

Ces navires, appartenant à la société Shenzhen Shuiwan Pelagic Fisheries, ont été interceptés et placés sous surveillance au Cap, a indiqué jeudi le ministre des Forêts, de la Pêche et de l'Environnement, Willie Aucamp, dans un communiqué.

Les navires ont demandé le "droit de passage inoffensif" le 23 février, affirmant qu'ils quitteraient les eaux sud-africaines avant le 3 mars, mais quelques jours plus tard, ils ont sollicité une autorisation de navigation hors des limites portuaires sans les documents requis, a-t-il précisé.

Au cours de cette période, ils ont à plusieurs reprises désactivé les transpondeurs de leur système d'identification automatique alors qu'ils se trouvaient déjà dans les eaux territoriales sud-africaines.

Ils ont été détectés à moins de 12 milles marins de la côte du KwaZulu-Natal, puis suivis alors qu'ils se dirigeaient vers le sud le long du littoral du Cap-Oriental.

"L'Afrique du Sud ne tolérera pas l'utilisation illégale de ses zones maritimes", a déclaré M. Aucamp.

Ils ont été condamnés à une amende de 400 000 rands (24 000 dollars), qui a été rapidement payée, et les navires ont été libérés et ont depuis quitté les eaux sud-africaines.