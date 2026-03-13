Afrique du Sud : des soldats démantèlent des exploitations minières illégales

Des soldats sud-africains déployés dans des zones à forte criminalité ont démantelé des exploitations minières illégales d'or dans une localité près de Johannesburg, contraignant certains mineurs clandestins à prendre la fuite et à abandonner leur matériel.

La police et l'armée ont saisi divers outils utilisés par les mineurs clandestins, notamment des générateurs et des foreuses — du matériel immortalisé jeudi par un photographe de l'Associated Press.

Des tranchées de fortune contenant des provisions et des ustensiles appartenant aux mineurs ont également été démantelées ; des vêtements ont été laissés sur place après que les mineurs se sont enfuis du site de Randfontein, situé à environ 40 kilomètres à l'ouest de Johannesburg.

Ces opérations s'inscrivaient dans le cadre d'une initiative rare du gouvernement visant à déployer des soldats dans certaines des zones les plus touchées par la criminalité du pays, notamment dans la province du Cap-Occidental, qui comprend la ville du Cap, et dans la province de Gauteng, pôle économique du pays.

Avec des dizaines de puits de mine abandonnés qui bordent la périphérie de Johannesburg, l'exploitation minière illégale est monnaie courante dans la région, où des groupes criminels lourdement armés et des mineurs informels, appelés « zama zamas », s'introduisent dans les puits à la recherche de gisements résiduels d'or ou d'autres minéraux précieux.

Il est illégal d'exploiter une mine sans autorisation officielle, et dans certaines régions, les conditions sont dangereuses.

D'autres provinces où se trouvent des puits abandonnés, comme le Nord-Ouest et le Mpumalanga, ont également connu un niveau élevé d'exploitation minière illégale, avec parfois des conséquences tragiques.

Selon les autorités, on estime à 30 000 le nombre de mineurs clandestins en Afrique du Sud, qui opèrent dans certains des 6 000 puits de mine abandonnés du pays.

Le gouvernement a constaté une recrudescence de l'exploitation minière illégale, dont il estime que le préjudice s'élève à plus de 4 milliards de dollars par an, rien qu'en or détourné par des organisations criminelles.

On estime que ce trafic est principalement contrôlé par des migrants originaires des pays voisins, à savoir le Lesotho, le Zimbabwe et le Mozambique, ce qui attise la colère des communautés sud-africaines tant à l'égard des chefs de réseaux criminels que des étrangers vivant au sein de la communauté locale.

Répondant jeudi aux questions des députés, le président Cyril Ramaphosa a déclaré que le déploiement des troupes s'accompagnerait d'autres mesures, telles que le renforcement des unités de lutte contre les gangs et des groupes de travail chargés de la lutte contre l'exploitation minière illégale.

« La police collaborera également avec le Parquet national au sein d'équipes opérationnelles pluridisciplinaires afin de cibler les dirigeants, les finances, les armes à feu et la logistique de ces réseaux criminels », a déclaré Ramaphosa.