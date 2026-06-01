Mondial 2026 : le départ des sud-africains retardé faute de visas pour les USA

Afrique du Sud
Plus de 8 000 chiliens se sont rassemblés dimanche au stade Bicentenaire de La Florida, à Santiago, la capitale pour échanger des autocollants de l'album de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Il contient 980 autocollants.
La plus grande compétition du ballon rond à l’échelle planétaire avance à grands pas. Mais à quelques jours du top départ, l’équipe sud-africaine doit encore régler des problèmes administratifs.
Au moins 20 membres de la délégation sud-africaine n’avaient pas encore obtenu leurs visas pour les États-Unis. Conséquence, l’avion des Bafana Bafana n’a pas quitté l’Afrique du Sud pour le Mexique dimanche comme prévu.
C'est finalement lundi, avec un jour de retard sur le calendrier , après que tous les joueurs ont reçu leurs visas pour transiter par les États-Unis qu'il quittera le tarmac, ont confirmé les autorités.
C’est dans ce pays que les Sud-africains devaient entamer leur camp d’entraînement avant le match d’ouverture face au Mexique le 11 juin donc dans 10 jours.
Les autorités sud-africaines ont demandé des explications à la fédération de football.
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