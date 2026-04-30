La Chine supprime des droits de douanes pour 53 pays africains

Alors que la Chine lève les droits de douane pour tous les pays africains sauf l’Eswatini, des responsables et chefs d'entreprise d'Afrique du Sud et du Kenya saluent cette nouvelle politique, affirmant qu'elle élargira les opportunités commerciales, réduira les coûts pour les petites entreprises et renforcera la coopération bilatérale.

À compter du 1ᵉʳ mai, les taxes douanières disparaitront pour les produits provenant de 53 pays africains. Une entrée en vigueur qui intervient un an après l’offre du Président Xi Jinping, qui se disait alors prêt à négocier et à signer un partenariat économique pour un développement partagé avec les pays africains.

En juin 2025, Xi Jinping a écrit dans une lettre de félicitations adressée à la réunion des coordinateurs du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) indiquant que la Chine était prête à négocier et à signer un partenariat économique Chine-Afrique pour un développement partagé, étendant le traitement tarifaire zéro à toutes les lignes tarifaires pour les 53 pays africains entretenant des relations diplomatiques avec Pékin.

"C'est une formidable opportunité. À partir du 1er mai, nous en tirerons parti. À l'avenir, les produits que nous expédierons en Chine en franchise de droits augmenteront", a déclaré Parks Tau, ministre sud-africain du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence.

"Tout d’abord, nous tenons à remercier le président Xi Jinping pour la formidable initiative qu’il a mise en œuvre en instaurant le tarif zéro pour les pays africains. Je pense qu’il s’agit d’une étape majeure pour notre pays, en particulier pour nos commerçants de la ville de Johannesburg. Une telle annonce va évidemment nous ouvrir davantage d’opportunités commerciales avec la Chine", a déclaré Amukelani Kubayi, directeur par intérim de la promotion du commerce et de l’investissement pour la ville de Johannesburg.

Kubayi a souligné que les petites et moyennes entreprises (PME) seraient les premières bénéficiaires. Les produits agricoles sud-africains, tels que les agrumes, le vin et les produits à base d’aloès, devraient voir leurs exportations vers la Chine augmenter, grâce à cette politique de droits de douane nuls.

Les hommes d’affaires sud-africains qui entretiennent depuis longtemps des relations commerciales avec la Chine ont exprimé des attentes similaires.

"Le fait que les droits de douane soient nuls revêt une importance capitale pour nous ; cela signifie des économies notables pour notre PME. En tant qu’entreprise sud-africaine, nous saluons ce que le président chinois Xi Jinping a fait pour l’Afrique du Sud. Nous renforçons la coopération entre les deux pays et serons en mesure d’aller plus loin en matière d’innovation et de technologie en Afrique du Sud", a déclaré Manelisa Bane, un homme d’affaires sud-africain.

Lundi, l’ambassade de Chine au Kenya, en collaboration avec le ministère kenyan des Affaires étrangères et de la Diaspora, a organisé un séminaire intitulé "Zéro droit de douane, des opportunités infinies".

Au cours de cet événement, un responsable kenyan a fait part de son impatience quant à la mise en œuvre de la politique chinoise de zéro droit de douane, affirmant que le Kenya saisira cette précieuse opportunité pour améliorer continuellement la qualité des produits et l’environnement des affaires, apportant ainsi des avantages tangibles à la population kenyane.

Jusqu’à présent, seuls les 33 pays considérés comme les moins développés d'Afrique étaient exemptés de droits de douane vis-à-vis de la Chine. Vingt pays vont désormais s’ajouter à la liste. Seul l’Eswatini, qui entretient toujours des relations diplomatiques avec l'île de Taïwan, territoire revendiqué par la Chine, est exclu de cet accord.