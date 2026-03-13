Haïti : première étape vers l’organisation d’élections après 10 ans

Un nombre record de 280 partis politiques se sont inscrits pour participer aux premières élections générales en Haïti depuis dix ans, même si tous ne seront pas retenus.

Néanmoins, les nouveaux venus se sont réjouis, espérant avoir une chance de contribuer à atténuer les multiples crises que traverse leur pays, largement dues à la violence des gangs et à la corruption.

Les membres du CAHDOA (Collectif des acteurs haïtiens pour le développement et l'organisation alternative), un parti politique fondé il y a un an, se sont rendus au siège du Conseil électoral provisoire d'Haïti accompagnés d'une fanfare.

Les vuvuzelas retentissaient tandis que le groupe applaudissait et scandait "Nous sommes prêts !". Abel Decollines, membre du parti, a déclaré qu'il espérait que la population puisse participer aux élections et s'est dit préoccupé par les conditions de sécurité nécessaires au bon déroulement du processus.

"Les responsables doivent assurer la sécurité afin que la campagne électorale puisse se dérouler et que les citoyens puissent choisir leurs dirigeants", a-t-il déclaré.

Le parti EDE (Engagé pour le développement), fondé par Claude Joseph, qui était Premier ministre lorsque le président Jovenel Moïse a été assassiné dans sa résidence privée en juillet 2021, s'est également inscrit jeudi.

Joseph et ses partisans, vêtus de vert et de blanc, ont défilé dans une ambiance solennelle jusqu'au siège du conseil électoral. Il a écrit sur X que son parti prônait la fin de l'hégémonie politique en Haïti, "caractérisée par l'échec des transitions politiques éternelles".

Vers la fin de la transition ?

Actuellement, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé est le seul dirigeant d'Haïti, ayant été nommé par un conseil présidentiel de transition - qui a démissionné début février, conformément à la loi. Les responsables du gouvernement haïtien avaient initialement déclaré qu'ils prévoyaient d'organiser des élections fin août et un second tour début décembre, mais le Premier ministre a depuis affirmé que le premier tour aurait lieu avant la fin de l'année.

Beaucoup doutent que cela se produise, compte tenu de la violence persistante des gangs. Selon les statistiques de l'ONU, plus de 5 900 personnes ont été tuées l'année dernière en Haïti et plus de 2 700 ont été blessées. La violence des gangs a également déplacé un nombre record de 1,4 million de personnes dans ce pays de près de 12 millions d'habitants, les hommes armés contrôlant environ 90 % de Port-au-Prince, la capitale haïtienne.

"Nous pensons que la transition a duré trop longtemps dans le pays", a déclaré Dalouce Désir, membre de l'EDE, fondée il y a quatre ans.

"Nous croyons aux élections et nous croyons à la démocratie."

Le Conseil électoral provisoire d'Haïti devrait publier d'ici le 26 mars la liste définitive des partis politiques autorisés à participer aux élections, sans toutefois préciser les critères retenus.