Haïti : quatre morts dans des affrontements entre policiers et ravisseurs

By Rédaction Africanews

Des affrontements ont éclaté lundi entre la police haïtienne et un groupe de ravisseurs présumés dans le centre-ville de Port-au-Prince la capitale.

Quatre personnes ont été tuées lors de l’échange de tirs : deux policiers et de deux ravisseurs selon les témoins. Des chauffeurs auraient été enlevés dans de faux point de contrôle par les hommes armés.

Vendredi dernier déjà, l’ambassade des États-Unis en Haïti a averti ses employés d'une ‘’ augmentation des enlèvements contre rançon signalés à Port-au-Prince'’. La pratique constitue une source de revenus pour les gangs. Alors qu’ils contrôlent environ 90 % de Port-au-Prince et d’autres pans du pays.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a autorisé l’année dernière, la création d’une Force de répression de gangs. Elle sera composée de 5 500 soldats et remplacera la Mission multinationale d’appui à la sécurité dirigée par le Kenya.

