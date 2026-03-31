Haïti : au moins 30 morts dans une attaque de gang

Selon des militants des droits de l’homme, au moins 30 personnes ont trouvé la mort et des dizaines d’autres sont portées disparues depuis lundi, après qu’un gang a renouvelé son attaque contre une ville du centre d’Haïti.

Gran Grif a attaqué Petite-Rivière de l’Artibonite tôt dimanche matin, incendiant des maisons et laissant des corps joncher les rues. Le gang a attaqué à nouveau lundi, a déclaré Bertide Horace, porte-parole de la Commission pour le dialogue, la réconciliation et la sensibilisation pour sauver l’Artibonite, un groupe militant.

Elle a déclaré à l’Associated Press que le gang contrôlait toujours le quartier de Jean-Denis et avait mis en place des barrages routiers.

« La zone est complètement déserte », a-t-elle déclaré par téléphone. « Seuls les gangs ont le contrôle. »

Elle a indiqué que son organisation avait récupéré au moins 30 corps et enquêtait sur des signalements de personnes disparues.

« Les communications sont très mauvaises là-bas », a-t-elle noté.

Antonal Mortimé, avocat spécialisé dans les droits de l’homme et codirecteur exécutif de l’organisation Défenseurs Plus, a déclaré à Radio Caraïbes que 70 personnes auraient été tuées, d’après les informations fournies par des militants sur le terrain.

La Police nationale haïtienne a indiqué que des agents, appuyés par la police kenyane menant une mission soutenue par l’ONU, avaient aidé à secourir des personnes dans le quartier de Jean-Denis, mais avaient été retardés car les gangs avaient creusé de grands trous pour empêcher la police d’entrer.

Dans un communiqué, la police a fait état d’au moins 16 morts et 10 blessés par balle.

Les estimations du nombre de morts et de blessés peuvent varier considérablement au lendemain des attaques de gangs en Haïti en raison des communications limitées et de l’incapacité des autorités à pénétrer dans la zone.

Les gangs contrôlent environ 90 % de la capitale, Port-au-Prince, et ont pris le contrôle de vastes étendues de territoire dans la région centrale d’Haïti.

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a qualifié plus tôt cette année de « sans précédent » le renforcement du contrôle des gangs dans la capitale et les zones voisines, et a indiqué que plus de 5 500 personnes avaient été tuées en Haïti entre le 1er mars 2025 et le 15 janvier.

Gran Grif, le plus grand gang opérant dans la région de l’Artibonite, a attaqué Petite-Rivière de l’Artibonite il y a près d’un an, forçant des dizaines de personnes à traverser à la nage et à pied le plus long fleuve du pays pour s’échapper.

Gran Grif a également été tenu pour responsable d’une attaque perpétrée en octobre 2024 dans la ville centrale de Pont-Sondé, où plus de 70 personnes ont été tuées lors de l’un des plus grands massacres de l’histoire récente d’Haïti.

Gran Grif a été formé après que Prophane Victor, un ancien député.