Élection au Djibouti : la victoire du président Omar Guelleh confirmée

Le président djiboutien Ismail Omar Guelleh a été officiellement confirmé vainqueur d'une sixième élection consécutive avec un score final de 97,01 % des voix, a annoncé mardi le Conseil constitutionnel.

Guelleh, âgé de 78 ans, dirige sans contestation depuis 1999 ce petit pays stratégiquement important de la Corne de l'Afrique.

Le résultat de l'élection n'a jamais fait de doute. Les premiers résultats, quelques heures après le scrutin du 10 avril, indiquaient qu'il avait obtenu 97,81 % des voix, face à un seul adversaire largement inconnu.

« Lors de cette élection, le président Guelleh a obtenu 97,01 % des voix, soit un total de 204 874 suffrages exprimés. Son principal adversaire, Mohamed Farah Samatar, a recueilli 6 318 voix, soit 2,99 % du total », a déclaré l'agence de presse officielle de Djibouti, citant le Conseil constitutionnel.

Cette ancienne colonie française est bordée par le détroit de Bab-el-Mandeb, qui permet d'accéder à la mer Rouge depuis le golfe d'Aden et par lequel transite une grande partie des échanges commerciaux entre l'Asie et l'Occident.

Djibouti compte un peu plus d’un million d’habitants, mais a su tirer parti de sa situation géographique pour en faire une plaque tournante militaire et maritime internationale, accueillant des bases militaires et des contingents français, américains, chinois, japonais et italiens.

Guelleh avait promis que son cinquième mandat serait le dernier, mais il a finalement fait modifier la Constitution pour pouvoir se présenter au-delà de l’âge de 75 ans.