Haïti : au cœur des violences des gangs, les populations réclament de la protection

Les habitants du quartier de Cité Soleil, dans la capitale haïtienne, ont manifesté mardi pour réclamer la protection du gouvernement, après que des affrontements ont contraint des centaines de personnes à fuir leurs maisons ce week-end.

Dans leur désespoir d’échapper à l’attaque, certaines familles ont été séparées. Lorgue Dorsaint est dans la rue depuis dimanche, essayant de trouver des informations sur sa famille.

« Je ne sais pas où sont mes enfants. J’ai entendu dire qu’ils avaient été tués. J’ai le cœur serré. Je ne sais rien », a déclaré M. Dorsaint.

Certains manifestants ont déclaré avoir vu des gens se faire tuer ce week-end à Cité Soleil, où l’on pouvait également observer des voitures brûlées et des vaches mortes.

Les autorités haïtiennes n’ont pas communiqué de bilan des victimes.

« Je sais que sept personnes ont été tuées et que d’autres ont été blessées par balle », a déclaré Michel-Ange Toussaint, qui était brièvement revenue chez elle à Cité Soleil pour récupérer quelques vêtements.

Elle a expliqué que les attaques contre les civils avaient commencé dimanche vers 18 heures, poussant de nombreuses personnes à fuir la zone pour se mettre en sécurité.

« C’est notre bonne santé physique qui nous a sauvés », a déclaré Mme Toussaint.

Les gangs contrôlent plus de 90 % de Port-au-Prince depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021 à son domicile.

La police affirme qu’ils ont étendu leurs activités — notamment les pillages, les enlèvements, les agressions sexuelles et les viols — à la campagne. Haïti n’a plus de président depuis cet assassinat.

Dans un communiqué publié lundi, l’organisation humanitaire Médecins Sans Frontières a annoncé l’évacuation de son hôpital de Cité Soleil à la suite des violents affrontements de dimanche.

En avril, les premières troupes étrangères rattachées à une force de l’ONU sont arrivées en Haïti pour aider à mettre fin aux violences en cours.

Fin septembre, le Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé un plan visant à autoriser une force de 5 550 membres, qui n’est pas encore entièrement arrivée dans cette nation insulaire. Un nombre indéterminé de soldats tchadiens a été déployé à ce jour.

Un rapport publié plus tôt cette année par l’Organisation internationale pour les migrations a révélé que la violence des gangs a déplacé plus de 1,4 million de personnes en Haïti, dont environ 200 000 vivent désormais dans des sites surpeuplés et sous-financés de la capitale.