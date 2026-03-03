Attaques de l'Iran contre les Emirats : des Africains parmi les blessés

Des ressortissants africains figuraient parmi les blessés lors d'une frappe de missile iranienne contre les Émirats arabes unis, a déclaré le ministère de la Défense d'Abou Dhabi dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Trois personnes originaires du Pakistan, du Népal et du Bangladesh ont été tuées lors de l'attaque du week-end, a déclaré le ministère, et 58 autres ont été légèrement blessées. Parmi elles figurent des ressortissants d'Éthiopie, d'Érythrée, d'Ouganda, d'Égypte et de plusieurs pays asiatiques.

L'Iran a lancé des dizaines de missiles balistiques vers les Émirats arabes unis depuis samedi, date à laquelle Israël et les États-Unis ont lancé leur campagne de bombardements conjoints contre la République islamique.

Téhéran a riposté par des frappes de drones et de missiles visant Israël et plusieurs bases militaires américaines dans la région, notamment aux Émirats arabes unis.

Pendant ce temps, de nombreux ressortissants étrangers se sont retrouvés bloqués, les transports aériens à travers le Moyen-Orient ayant été perturbés par le conflit. Les principales routes aériennes et l'espace aérien ont été fermés, notamment à Dubaï, Doha et Abu Dhabi, des hubs majeurs qui relient les liaisons long-courriers entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Nord.

Alors que les compagnies aériennes continuent de réévaluer leurs itinéraires et que les gouvernements surveillent la situation sécuritaire, les voyageurs de toute la région restent dans l'incertitude, attendant la réouverture des espaces aériens.