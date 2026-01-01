Nigeria : le boxeur Anthony Joshua sorti d'hôpital après son accident

Le double champion des poids lourds et médaillé d'or olympique a été impliqué dans un accident de la route mortel près de Lagos lundi, qui a tué deux de ses proches associés et membres de l'équipe.

Joshua était en "observation" à l'hôpital Lagoon de Lagos, où il se remettait de blessures mineures, a indiqué lundi la société Matchroom Boxing du promoteur Eddie Hearn.

Le commissaire à l'information de l'Etat de Lagos, Gbenga Omotoso, a déclaré dans un communiqué X que Joshua avait été libéré mercredi en fin d'après-midi après avoir été jugé cliniquement apte à récupérer "à la maison".

"Anthony et sa mère étaient au funérarium de Lagos cet après-midi pour rendre un dernier hommage à ses deux amis décédés, alors qu'ils étaient préparés pour le rapatriement prévu plus tard dans la soirée", a déclaré M. Omotoso.

Sina Ghami et Latif "Latz" Ayodele ont été tués dans l'accident. Ghami était le préparateur physique de Joshua, tandis qu'Ayodele était entraîneur. Quelques heures avant l'accident, Joshua et Ayodele avaient posté des vidéos sur les réseaux sociaux où ils jouaient ensemble au tennis de table.

Plus tôt dans la journée, Hearn a rendu hommage aux deux victimes après que le véhicule dans lequel ils se trouvaient avec Joshua a percuté un camion à l'arrêt sur une route principale près de Lagos.

Hearn a posté sur Instagram : "Repose en paix Latz et Sina. Votre énergie et votre loyauté, parmi tant d'autres grandes qualités, nous manqueront profondément. Je prie pour que toute leur famille, leurs amis et bien sûr AJ aient la force et les conseils dont ils ont besoin pendant cette période très difficile."

L'accident s'est produit sur une grande artère - l'autoroute Lagos-Ibadan qui relie l'État d'Ogun à Lagos, la capitale économique du pays - vers 11 heures, heure locale. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent Joshua en train d'être extirpé d'un véhicule accidenté alors qu'il grimace de douleur. Le Nigeria est le pays d'origine des parents de Joshua.

L'accident a suscité des inquiétudes croissantes quant à la sécurité routière au Nigeria, où les accidents sont fréquents.

Le pays d'Afrique de l'Ouest a enregistré 5 421 décès dans 9 570 accidents de la route en 2024, selon les données du corps fédéral de sécurité routière du pays. Ces données montrent que 340 personnes de plus ont été tuées dans des accidents de la route l'année dernière par rapport à 2023.

Dix jours avant d'être blessé dans l'accident, Joshua avait mis KO le YouTubeur devenu boxeur Jake Paul dans un combat Netflix à Miami, un combat qu'il a utilisé pour améliorer sa condition physique dans le but de disputer de futurs titres de boxe de haut niveau.