Royaume-Uni : les trois petits de loutre géante s'exercent à la vie aquatique

Trois petits de loutre géante, une espèce rare, ont commencé leurs cours de natation au zoo de Chester, au Royaume-Uni.

Sous la houlette de leur maman Bonita et de leur papa Manu, les petits ont été pris par la peau du cou et plongés directement dans la « partie profonde ».

Les triplés ont passé les premières semaines de leur vie bien à l'abri dans leur tanière. Aujourd’hui, à l’âge de 15 semaines, les petits ont été initiés à la vie aquatique.

Les gardiens du zoo ont révélé les noms des triplés, composés de deux mâles et d’une femelle : les deux mâles ont été baptisés Uca et Yali, en référence à une région de la forêt amazonienne et à la deuxième plus grande région du Pérou, l’Ucayali. La petite femelle a été nommée Yara, ce qui signifie « esprit de la rivière » dans le folklore brésilien. Les loutres géantes sont la plus grande espèce de loutre au monde.

À l’état sauvage, où elles comptent parmi les principaux prédateurs des réseaux fluviaux amazoniens, l’espèce est confrontée à un avenir incertain, les défenseurs de l’environnement estimant qu’il en reste entre 2 000 et 5 000 en Amérique du Sud – les loutres ayant déjà disparu d’Uruguay.

Leur déclin est principalement dû à la déforestation, à la pollution de l'eau et à la chasse illégale. L'espèce est classée comme « en danger » par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), ce qui signifie qu'elle est exposée à un risque très élevé d'extinction sans mesures de conservation urgentes.

Ces petits loutre géante sont nés dans le cadre d’un programme international d’élevage de conservation mené dans des zoos européens, qui vise à protéger les loutre géante de l’extinction.