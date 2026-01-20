Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Nigeria : le procès de l'accident d'Anthony Joshua renvoyé au 25 février

Photo fournie par le Corps fédéral de sécurité routière, sur l’accident du boxeur Anthony Joshua à Lagos, au Nigeria, le 29 décembre 2025.   -  
Copyright © africanews
AP/Federal Road Safety Corps
By Rédaction Africanews

Nigéria

Au Nigeria, le chauffeur impliqué dans l’accident qui a blessé le boxeur britannique Anthony Joshua et tué deux de ses proches collaborateurs, comparaissait mardi pour la première fois devant un tribunal de première instance de l'État d'Ogun, dans le sud-ouest du pays.

Adeniyi Mobolaji Kayode 46 ans, doit répondre de quatre chefs d’accusations : notamment conduite dangereuse ayant entraîné la mort, conduite imprudente et négligente, conduite sans prudence ni attention et conduite d'un véhicule sans permis de conduire national valide. Le procès a été ajourné au 25 février.

''Le ministère public a demandé un ajournement, et compte tenu du fait que l'affaire devait être définitivement jugée aujourd'hui et que leurs témoins sont présents au tribunal. Rien n'empêche le tribunal de poursuivre la procédure ; cependant, dans l'intérêt de la justice, sur la base de la demande du ministère public, l'affaire a été ajournée.'' a expliqué Abiodun Olalekan, avocat de la défense Adeniyi Mobolaji Kayode.

L’accident a eu lieu le 29 décembre dernier sur l'autoroute Lagos-Ibadan. Lorsque le véhicule transportant Joshua a percuté un camion à l'arrêt. Le boxeur britannique possède aussi la nationalité nigériane.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.