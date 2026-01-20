Nigeria : le procès de l'accident d'Anthony Joshua renvoyé au 25 février

Au Nigeria, le chauffeur impliqué dans l’accident qui a blessé le boxeur britannique Anthony Joshua et tué deux de ses proches collaborateurs, comparaissait mardi pour la première fois devant un tribunal de première instance de l'État d'Ogun, dans le sud-ouest du pays.

Adeniyi Mobolaji Kayode 46 ans, doit répondre de quatre chefs d’accusations : notamment conduite dangereuse ayant entraîné la mort, conduite imprudente et négligente, conduite sans prudence ni attention et conduite d'un véhicule sans permis de conduire national valide. Le procès a été ajourné au 25 février.

''Le ministère public a demandé un ajournement, et compte tenu du fait que l'affaire devait être définitivement jugée aujourd'hui et que leurs témoins sont présents au tribunal. Rien n'empêche le tribunal de poursuivre la procédure ; cependant, dans l'intérêt de la justice, sur la base de la demande du ministère public, l'affaire a été ajournée.'' a expliqué Abiodun Olalekan, avocat de la défense Adeniyi Mobolaji Kayode.

L’accident a eu lieu le 29 décembre dernier sur l'autoroute Lagos-Ibadan. Lorsque le véhicule transportant Joshua a percuté un camion à l'arrêt. Le boxeur britannique possède aussi la nationalité nigériane.