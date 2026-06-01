Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Nigéria : les enseignants en grève pour protester contre les enlèvements

Les élèves et les enseignants de l'école catholique St. Mary's, de la communauté de Papiri, libérés, arrivent à la résidence du gouverneur, à Minna, au Nigeria, 22/12/25   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

and AFP

économie nigériane

Le Syndicat nigérian des enseignants (NUT) a appelé à une grève illimitée à partir de lundi dans l'État d'Oyo, pour protester contre l'enlèvement, mi-mai, de dizaines d'enfants et de leurs enseignants.

Le 15 mai, des hommes armés, que l'armée nigériane a accusés d'être des djihadistes de Boko Haram, ont enlevé des élèves et des membres du personnel de trois écoles dans l'État d'Oyo, au sud-ouest du pays.

Les enlèvements contre rançon constituent un combat permanent pour les autorités du nord du Nigeria, mais ces enlèvements massifs étaient inhabituels pour Oyo, l’un des États les plus peuplés du pays. Sept enseignants ont été enlevés avec entre 25 et 39 enfants âgés de 2 à 16 ans, ont indiqué les autorités.

Les recherches se poursuivent pour les retrouver. Le NUT a exhorté les enseignants du primaire et du secondaire de l’État d’Oyo « à cesser le travail dans les écoles » à partir de lundi « jusqu’à nouvel ordre ».

Le syndicat a déclaré que cette grève visait à protester « contre la détention prolongée de nos collègues et de nos élèves par les ravisseurs, sans aucun signe clair d’un sauvetage rapide et d’une libération en toute sécurité ».

Articles Connexes

Articles Connexes

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.