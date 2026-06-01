Nigéria : les enseignants en grève pour protester contre les enlèvements

Le Syndicat nigérian des enseignants (NUT) a appelé à une grève illimitée à partir de lundi dans l'État d'Oyo, pour protester contre l'enlèvement, mi-mai, de dizaines d'enfants et de leurs enseignants.

Le 15 mai, des hommes armés, que l'armée nigériane a accusés d'être des djihadistes de Boko Haram, ont enlevé des élèves et des membres du personnel de trois écoles dans l'État d'Oyo, au sud-ouest du pays.

Les enlèvements contre rançon constituent un combat permanent pour les autorités du nord du Nigeria, mais ces enlèvements massifs étaient inhabituels pour Oyo, l’un des États les plus peuplés du pays. Sept enseignants ont été enlevés avec entre 25 et 39 enfants âgés de 2 à 16 ans, ont indiqué les autorités.

Les recherches se poursuivent pour les retrouver. Le NUT a exhorté les enseignants du primaire et du secondaire de l’État d’Oyo « à cesser le travail dans les écoles » à partir de lundi « jusqu’à nouvel ordre ».

Le syndicat a déclaré que cette grève visait à protester « contre la détention prolongée de nos collègues et de nos élèves par les ravisseurs, sans aucun signe clair d’un sauvetage rapide et d’une libération en toute sécurité ».