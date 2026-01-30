Anthony Joshua s'exprime pour la première fois depuis son accident au Nigeria

Anthony Joshua est enfin sorti du silence jeudi, après des semaines depuis l'accident de la route au Nigeria qui a entraîné la mort de son entraîneur et de son préparateur physique.

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, le boxeur britannique a évoqué la perte de Latif Ayodele et Sina Ghami, qu'il a présentés comme ses « frères ».

'' Je suis ici devant une caméra. Malheureusement, je ne m'adresse pas à vous tous en direct. Si vous connaissez mon caractère, je préférerais de loin le faire, mais il y a ce que je veux, et puis il y a la réalité. C'est donc la meilleure façon pour moi de m'adresser à vous tous, partout dans le monde, qui avez montré tant d'amour, d'attention et de soutien pendant cette période tragique et traumatisante où nous avons perdu Lats et Sina au Nigeria.’’ , a déclaré Anthony Joshua.

Le boxeur britannique était à bord du véhicule qui est entré en collision avec un camion à l'arrêt sur une autoroute reliant Lagos et Ibadan au Nigeria le 29 décembre.

‘’Que puis-je dire ? Un jour, mon heure viendra, et je n'ai pas peur, pas du tout. C'est en fait réconfortant de savoir que j'ai deux frères de l'autre côté. Vous savez, j'ai déjà perdu des gens, mais je ne pense pas avoir perdu des gens de cette manière. Ils étaient assis à ma gauche et à ma droite.'',

Et d'ajouter '' Tout au long de ce parcours que j'ai suivi, Je ne m'en rendais même pas compte... Je suis grand, mais je marchais avec des géants qui me protégeaient, qui me soutenaient. »

Le chauffeur impliqué dans l’accident est poursuivi pour quatre chefs d’accusation dont conduite dangereuse ayant entrainé la mort, conduite imprudente et négligence. Il était devant le tribunal le 20 janvier dernier pour sa première comparution. Son audience a été ajournée au 25 février à la demande du ministère public.