Côte d’Ivoire : la France restitue le tambour sacré Djidji Ayôkwé

La Côte d’Ivoire a accueilli à Abidjan le retour du Djidji Ayôkwé, un tambour sacré saisi par l’administration coloniale française en 1916. Cette restitution marque la première restitution officielle d’un objet culturel par la France au pays d’Afrique de l’Ouest.

Utilisé autrefois par le peuple Atchan, dans la région d’Abidjan, ce tambour sculpté servait à transmettre des messages entre les villages. Véritable « tambour parleur », il jouait un rôle essentiel dans la communication et la cohésion des communautés locales.

Lors de la cérémonie officielle, la ministre ivoirienne de la Culture Françoise Remarck a salué un moment symbolique pour la mémoire nationale. Selon elle, le retour du Djidji Ayôkwé constitue un message fort pour les jeunes générations et pour les communautés qui redécouvrent cet objet chargé d’histoire, symbole de cohésion sociale, de paix et de dialogue.

Pour de nombreux Ivoiriens présents lors de l’événement, ce retour représente également une source de fierté. Certains ont évoqué l’importance de retrouver un objet culturel considéré comme sacré, dont la disparition avait marqué les communautés locales.

Le tambour faisait partie des 148 objets réclamés par la Côte d’Ivoire à la France en 2018 dans le cadre des discussions sur la restitution du patrimoine africain conservé dans les musées européens.

La restitution avait été annoncée en 2021 par le président français Emmanuel Macron lors du sommet Afrique-France, dans un contexte de débat croissant sur le retour des œuvres africaines acquises pendant la période coloniale.

Avant d’être exposé au public, le Djidji Ayôkwé sera conservé pendant plusieurs semaines dans un espace sécurisé afin de s’adapter progressivement au climat ivoirien et éviter d’éventuelles fissures dans le bois ancien.

Le tambour devrait ensuite être présenté au Musée des Civilisations d’Abidjan, récemment rénové, où il deviendra l’une des pièces emblématiques du patrimoine culturel ivoirien.