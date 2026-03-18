Gabon : les armées africaines formées à la protection de l'environnement

L'armée française participe à la formation des forces armées africaines aux questions de protection de l'environnement.

Il s’agit d’un programme organisé au Gabon par l'Académie pour la protection de l'environnement et des ressources naturelles (APERN). Ces exercices s'inscrivent dans le cadre de la réorganisation de la présence militaire française en Afrique.

« Ce partenariat s'inscrit, pour ainsi dire, dans le cadre d'un échange. Un échange d'expertise. Nous – si je prends l’APERN comme exemple – disposons d’une certaine expertise dans le domaine de la lutte contre l’exploitation aurifère illégale, par exemple. Mais en réalité, nous nous appuyons sur notre expérience française, puisque nous traitons ce problème en Guyane française depuis de nombreuses années, à travers l’opération Harpie. Mais nous nous appuyons aussi, bien sûr, sur l’expérience du Gabon dans le domaine de l’exploitation aurifère illégale, à travers, par exemple, l’opération Minkebe.», a déclaré Commandant Clavier, directeur technique de l'Académie pour la protection de l'environnement et des ressources naturelles (APERN**).**

L'exercice rassemble onze équipes issues de huit pays — le Bénin, le Burundi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Tchad, le Gabon et la France — sous la supervision de formateurs gabonais et français. Le ministre gabonais de la Défense nationale a assisté à l'événement.

« La création de l’Académie pour la protection de l’environnement et des ressources naturelles, dont la mission première est d’éduquer et de former toutes les personnes impliquées dans la protection de l’environnement et des ressources naturelles. », a indiqué Colonel Bertrand Oloumbou, commandant de l’APERN.

La présence militaire française en Afrique est désormais davantage axée sur la formation, depuis que Paris a entamé le démantèlement de ses bases permanentes dans la région.