France : Nicolas Sarkozy jugé en appel dans l'affaire du financement libyen

L’ex-président français Nicolas Sarkozy est de retour devant la justice pour son procès en appel dans l’affaire des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007.

L’ancien chef de l’État comparaît devant la cour d’appel de Paris pour "recel de détournement de fonds publics, corruption passive, financement illégal de campagne électorale et association de malfaiteurs." Il risque jusqu’à 10 ans d’emprisonnement. Le procès qui s’ouvre ce lundi doit durer jusqu’au 3 juin.

En septembre dernier, Nicolas Sarkozy avait été reconnu coupable d’association de malfaiteurs et condamné à cinq ans de prison ferme en première instance, un fait inédit pour un ancien président de la République française.

Après 20 jours en détention à la prison de la Santé à Paris, il a été libéré sous contrôle judiciaire en novembre. Une expérience relatée dans son livre Le Journal d’un prisonnier, écrit pendant son incarcération, et dans lequel il continue de clamer son innocence.

À l’ouverture de ce nouveau procès, l’ancien chef de l’État est à nouveau présumé innocent. Il comparaît aux côtés de neuf autres prévenus, dont ses proches collaborateurs Claude Guéant et Brice Hortefeux, tous deux condamnés en première instance.

Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir noué un "pacte de corruption" avec le dictateur libyen Mouammar Kadhafi, afin de financer sa campagne électorale victorieuse pour la présidentielle de 2007.