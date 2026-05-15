Afrique du Sud : l’ANC réaffirme son soutien à Cyril Ramaphosa

Le Congrès national africain (ANC), au pouvoir en Afrique du Sud, a réaffirmé son soutien au président Cyril Ramaphosa, visé par une procédure de destitution liée au scandale dit du “Farmgate”.

Réunis au Cap, les responsables du parti ont défendu le chef de l’État alors que l’opposition réclame sa démission après les révélations sur le vol de 4 millions de dollars en liquide dans sa ferme privée.

Le secrétaire général de l’ANC, Fikile Mbalula, a indiqué que le président sud-africain attendrait les conclusions judiciaires avant toute décision. Selon lui, Cyril Ramaphosa examinera le rapport parlementaire fondé sur l’article 89 de la Constitution, en tenant compte de l’avis de ses conseillers juridiques.

Fikile Mbalula a également dénoncé les pressions de l’opposition, estimant que les appels à la démission du président interviennent avant même la fin de la procédure parlementaire.

Le scandale “Farmgate” fragilise politiquement Cyril Ramaphosa depuis plusieurs mois. L’opposition accuse le président d’avoir dissimulé le vol d’importantes sommes d’argent conservées dans sa propriété privée.

Malgré cette affaire, le chef de l’État conserve pour l’instant le soutien de l’ANC, principal parti politique du pays.