AES : des djihadistes liés à Al-Qaïda tuent 38 civils en un mois au Burkina

Le mardi 18 février 2020, des parachutistes burkinabés s'entraînent lors d'un exercice antiterroriste annuel mené par l'armée américaine à Thiès, Sénégal   -  
By Rédaction Africanews

and AFP

Burkina Faso

L'organisation de défense des droits de l’homme Human Rights Watch a déclaré jeudi que 38 civils avaient été tués par des djihadistes liés à Al-Qaïda au Burkina Faso en l’espace d’un mois. Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, connu sous son acronyme arabe JNIM a tué ces civils et enlevé neuf femmes et incendié des biens lors de trois incidents distincts situé entre le 29 janvier et le 22 février derniers.

Le groupe armé a lancé des attaques à travers le Sahel et le Burkina Faso le mois dernier dans le but d’étendre son influence vers le sud jusqu’au Bénin voisin. Il est l'une des milices islamistes radicales les plus puissantes qui ravagent la région du Sahel en Afrique de l'Ouest depuis plus d'une décennie

L’organisation de défense des droit s de l’homme a déclaré avoir interrogé 20 personnes, dont 10 témoins, ainsi que des journalistes, des personnalités de la société civile et des habitants locaux afin de documenter ces « atrocités ». HRW les qualifie de « crimes de guerre apparents ».

Le pouvoir pris lors d'un coup d'État en 2022 s'était engagé à lutter contre les troubles djihadistes, mais le Burkina Faso reste en proie à la violence.

