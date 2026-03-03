Zimbabwe : amnistie présidentielle pour plus de 4 000 prisonniers

Le Zimbabwe a commencé lundi à libérer près de 4 000 détenus qui ont bénéficié d'une amnistie présidentielle dans le but de réduire la surpopulation carcérale.

Le gouvernement a annoncé l'amnistie en février, le jour même où il a approuvé des modifications constitutionnelles radicales dans le cadre d'un plan visant à prolonger jusqu'en 2030 le mandat du président Emmerson Mnangagwa, âgé de 83 ans.

« La nation doit noter que la libération des 3 978 bénéficiaires commence aujourd'hui », a déclaré le ministre de la Justice, Ziyambi Ziyambi, lors d'une conférence de presse dans la capitale Harare.

Selon les dernières données nationales disponibles, les prisons du Zimbabwe comptaient un peu plus de 24 000 détenus au deuxième trimestre 2025.

Au total, 4 305 personnes, dont 223 femmes, seront finalement libérées, a déclaré M. Ziyambi, précisant que le programme « se concentrerait sur les groupes vulnérables et ceux qui ont fait des progrès significatifs dans leur réinsertion ».

Parmi les personnes libérées figurait Tendai Chitsika, 23 ans, qui purgeait une peine de six mois pour vol et n'était plus qu'à deux mois de la fin de sa peine.

« Cela a été une expérience enrichissante pour moi. Je suis une personne changée et je promets de bien me comporter », a-t-il déclaré à l'AFP à la prison centrale de Harare, ajoutant : « Je tiens à remercier le président pour cette opportunité. »

Dans la cour, des centaines de détenus étaient assis, répartis en deux groupes. D'un côté, ceux qui portaient encore leur uniforme orange de prisonniers, destinés à rester en détention. De l'autre, ceux qui avaient déjà revêtu des vêtements civils et attendaient d'être libérés pour rentrer chez eux.

Certains ont entonné des chants « Mnangagwa huchi », ce qui signifie en gros « Mnangagwa est miel », tandis qu'un prisonnier brandissait une banderole à l'effigie du président.

L'amnistie présidentielle « reflète un engagement profond en faveur de la justice réparatrice, de la compassion nationale et de la décongestion stratégique des établissements pénitentiaires », a déclaré M. Ziyambi.

Ce programme n'incluait pas les prisonniers condamnés pour des crimes graves tels que le meurtre, le vol qualifié, le viol ou la « violation de la loi sur le maintien de la paix et de l'ordre », une accusation qui a été utilisée dans le passé contre des manifestants et des opposants politiques.

Depuis l'année dernière, ce pays d'Afrique australe est secoué par une colère grandissante contre Mnangagwa et son parti au pouvoir, le Zanu-PF. Les figures de proue de l'opposition dénoncent un « coup d'État » constitutionnel après les modifications constitutionnelles approuvées par le gouvernement le mois dernier.

Les amendements, qui doivent encore être adoptés par le Parlement, favorisent le Zanu-PF. Ils prévoient notamment de prolonger le mandat présidentiel à sept ans et de supprimer les élections présidentielles générales en donnant au Parlement le pouvoir de choisir le président.