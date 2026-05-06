Le Burkina aurait retenu secrètement un journaliste, selon RSF

Les autorités du Burkina Faso ont détenu clandestinement et maltraité un éminent journaliste d'investigation ainsi que des dizaines d'autres personnes dans un centre de détention de fortune situé dans la capitale, a déclaré mercredi une organisation internationale de défense des droits humains, dans le cadre de la dernière vague de répression contre la dissidence politique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Reporters sans frontières a indiqué qu’Atiana Serge Oulon, rédacteur en chef du journal L’Événement, avait été emmené de son domicile en juin 2024 par plusieurs hommes armés en civil. La junte militaire du Burkina Faso a ensuite déclaré qu’il avait été enrôlé de force dans l’armée.

Au contraire, selon l’organisation, d’anciens détenus ont déclaré qu’Oulon et jusqu’à 40 autres personnes étaient détenus dans une maison fortement gardée de la capitale, Ouagadougou, fin 2025, contredisant ainsi les affirmations du gouvernement. Ils ont rapporté avoir dormi à même le sol, avoir dû boire l’eau des toilettes et avoir été battus par des gardes armés de cordes et de branches d’arbres.

On ignore où se trouve actuellement Oulon. Reporters sans frontières a indiqué avoir communiqué ses conclusions au gouvernement burkinabé, qui n’a pas répondu.

Détournement de fonds

L’organisation a précisé qu’Oulon était dans le collimateur de la junte depuis 2022, date à laquelle il avait publié une enquête accusant un capitaine de l’armée de détournement de fonds. L’organisation a appelé à la libération immédiate du journaliste.

Selon l'organisation de défense des droits humains, le cercle restreint de la junte semble directement impliqué dans ces détentions ; un responsable de la sécurité du capitaine Ibrahim Traoré, chef de la junte, aurait personnellement informé les détenus avant leur libération et les aurait mis en garde contre toute déclaration publique.

Coup d'Etat

Depuis sa prise de pouvoir lors d’un coup d’État en 2022, la junte du Burkina Faso a réprimé la dissidence politique et les journalistes, fermant les médias indépendants et enrôlant de force les dissidents dans l’armée pour combattre les militants islamistes.

Human Rights Watch a déclaré dans un rapport publié en avril que, sous la direction de Traoré, la junte a mené une vaste campagne de répression qui a favorisé "un climat de terreur et restreint sévèrement la circulation de l’information".