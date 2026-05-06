Tunisie : la section locale d'Avocats sans Frontières temporairement suspendue

Les autorités tunisiennes ont temporairement suspendu les activités de la section locale de l'ONG internationale de premier plan "Avocats sans frontières", a annoncé mardi cette dernière, quelques jours après qu'une autre organisation de premier plan eut fait l'objet d'une mesure similaire.

L'organisation de défense des droits humains a déclaré à l'AFP avoir reçu une suspension de 30 jours, sans toutefois fournir de détails sur les motifs de cette décision.

Dans un communiqué, ASF en Tunisie a condamné cette interdiction, la qualifiant d’"atteinte injustifiée à la liberté d’action civile et de ciblage évident des espaces indépendants qui s’efforcent de servir l’intérêt général et de promouvoir les valeurs de solidarité, de justice et d’État de droit".

"L’organisation se réserve le droit de se défendre et de... faire appel de cette décision."

Cette suspension temporaire est intervenue dix jours après que la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) – lauréate du prix Nobel de la paix 2015 aux côtés de trois autres organisations – a également vu ses activités suspendues pour un mois.

La Tunisie est sortie du Printemps arabe en tant que démocratie, mais le président élu Kais Saied a procédé à une prise de pouvoir radicale en 2021 et les organisations de défense des droits de l’homme dénoncent depuis lors un recul majeur des libertés.

Saied a accusé les ONG de recevoir des fonds suspects en "sommes colossales" provenant de l’étranger, ce qu’il a qualifié d’"ingérence flagrante" dans les affaires tunisiennes.

À l’automne dernier, au moins 17 ONG avaient reçu des ordonnances de suspension d’un mois. Parmi elles figuraient deux des organisations les plus connues du pays, le Forum tunisien des droits sociaux et économiques (FTDES) et l’Association des femmes démocrates (ATFD).