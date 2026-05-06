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Égypte : la Chine érige un monument pour les 83 ans de la "Déclaration du Caire"

Un cuisinier sort de l'hôtel Mena House, près du Caire, en Égypte, le dimanche 15 février 2015.   -  
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By Rédaction Africanews

Egypte

Un monument érigé à l'hôtel Mena House du Caire, en Égypte par la Chine pour commémorer la signature de la Déclaration du Caire le 1er décembre 1943, dans le même établissement hôtelier.

Le texte publié par la Chine, les États-Unis et la Grande-Bretagne portait sur la restitution par le Japon, des territoires présumés volés à la Chine, tels que le nord-est de la Chine, Taïwan et les îles Penghu.

Une déclaration renforcée deux ans plus tard par la Proclamation de Potsdam, émise par la Chine, les États-Unis et la Grande-Bretagne, puis approuvée par l'Union soviétique.

Le Japon aurait adhéré à cette disposition lors de la signature de son Acte de capitulation en septembre 1945.

Depuis, les autorités chinoises, présente la déclaration du Caire comme base solide de leurs revendications territoriales.

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