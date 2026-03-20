Zimbabwe : l'opposition poursuit sa lutte contre une réforme constitutionnelle

Au Zimbabwe, les groupes d'opposition continuent de lutter contre un projet d'amendement constitutionnel visant à prolonger le mandat du président Emmerson Mnangagwa, et ce, malgré les coups et les intimidations.

Début mars, le professeur de droit Lovemore Madhaku a été passé à tabac lors d'une agression qu'il impute à des agents de sécurité soutenus par la police qui ont fait irruption lors d’une réunion de son parti d’opposition. Cette attaque a choqué de nombreux Zimbabwéens lorsque des images de ses blessures ont été partagées sur les réseaux sociaux.

« Nous ne serons pas les premiers à être maîtrisés par une force supérieure de l’État, car celle-ci détient le monopole du pouvoir étatique. Nous ne pouvons pas. Il est impossible que nos corps puissent résister aux armes à feu. Si l’on nous tire dessus, nous mourrons, c’est certain. Si l’on nous passe à tabac, nous souffrirons certainement, et nous pourrions même être hospitalisés, comme cela s’est produit. Nous pourrions même être estropiés. », a déclaré Lovemore Madhuku, professeur de droit.

L’agression du professeur Lovemore Madhuku s’inscrit dans une série de faits signalés par des groupes mobilisés contre un projet d’amendement constitutionnel adopté par le gouvernement le mois dernier, qui prolongerait le mandat du président Emmerson Mnangagwa. Mais cela n'a pas affaibli la détermination de l’enseignant à lutter contre ces changements.

« L'article 59 de la Constitution, lu conjointement avec l'article 67 de la même Constitution, nous donne, à nous, simples Zimbabwéens, le droit de manifester, le droit de protester pacifiquement contre ce avec quoi nous ne sommes pas d'accord. Cette option s'offre à nous, et nous l'exercerons au moment opportun. », a indiqué Jameson Timba, député de l'opposition.

Les amendements proposés qui suscitent le plus d'inquiétudes prolongeraient le mandat présidentiel de cinq à sept ans et remplaceraient les élections présidentielles directes par un vote des députés. Ils permettraient à Mnangagwa, âgé de 83 ans, de rester au pouvoir après l'expiration de ses deux mandats constitutionnels en 2028.

« Je pense que ceux qui font pression pour ces amendements sont des personnalités impopulaires qui n’ont pas été élues — Ziyambi Ziyambi (ministre de la Justice), par exemple — et des personnes qui ont tiré profit de leur proximité avec le président Mnangagwa. Ils se moquent donc de l’avenir du pays. Ils se moquent du respect de la Constitution, mais ce qui les intéresse, ce sont les avantages économiques liés à la prolongation du mandat du président Mnangagwa. », a expliqué Blessing Vava, analyste politique.

Les amendements doivent être adoptés par le Parlement, qui tiendra d'abord des audiences publiques. Des recours juridiques ont été déposés et les experts insistent sur la nécessité d'un référendum national.

Les détracteurs affirment que les amendements proposés renforceraient également l’emprise sur le pouvoir du Zanu-PF, qui gouverne ce pays riche en ressources depuis l’indépendance en 1980, a géré des crises économiques dévastatrices et est accusé de corruption et de répression.