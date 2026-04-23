Guinée équatoriale : le pape Léon XIV rencontre les détenus de la prison de Bata

Le souverain pontife a visité le 22 avril la Prison de Bata, principal établissement pénitentiaire de la ville de Bata, au deuxième jour de sa visite officielle dans le pays.

Il a été accueilli par les autorités judiciaires et pénitentiaires ainsi que par des responsables religieux, avant de rejoindre la cour intérieure où étaient réunis détenus, personnel et acteurs de la pastorale carcérale.

Cette visite intervient dans un contexte où la Guinée équatoriale fait l’objet de critiques récurrentes d’organisations de défense des droits humains, concernant les conditions de détention, les garanties judiciaires et des cas présumés de détentions arbitraires.

Elle s’inscrit également dans un contexte diplomatique sensible, alors que le pays est cité parmi plusieurs États africains ayant conclu des accords controversés avec l’administration de Donald Trump pour l’accueil de migrants expulsés des États-Unis vers des pays tiers.

Dans son intervention, Léon XIV a affirmé que « personne n’est exclu de l’amour de Dieu », appelant à ne pas réduire une personne à ses fautes. Il a insisté sur la dignité persistante de chaque individu, « avec son histoire, ses erreurs et ses souffrances », et sur la possibilité de transformation personnelle.

Le pape a également replacé la question carcérale dans une réflexion plus large sur la justice, estimant qu’elle ne peut se limiter à la sanction. Selon lui, une justice véritable doit aussi viser la réparation des victimes, des auteurs et des communautés touchées, rappelant qu’« il n’y a pas de justice sans réconciliation ».

Il a encouragé le développement de dispositifs favorisant l’éducation et le travail en détention, estimant que la prison peut devenir un espace de reconstruction personnelle plutôt que de seule exclusion.

Dans la cour de l’établissement, un détenu a témoigné de son parcours, évoquant la culpabilité liée aux actes commis mais aussi la possibilité d’un changement intérieur. L’administration pénitentiaire a, de son côté, rappelé sa mission de sécurité et de réinsertion, insistant sur la complexité des trajectoires individuelles.

Léon XIV a enfin salué le travail du personnel pénitentiaire et des aumôniers, jugé essentiel pour garantir un accompagnement humain au quotidien. Il a encouragé les détenus à ne pas perdre espoir, affirmant que chaque jour peut constituer un nouveau commencement.

La rencontre s’est achevée par un échange de symboles : une croix en bois fabriquée par des détenus a été remise au pape, qui a offert en retour une statue de saint François d’Assise.