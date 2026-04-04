Brésil : un projet éducatif offre des réductions de peine de prison à de nombreux détenus

Lorsque la Brésilienne Emily de Souza, âgée de 33 ans, a entendu parler d’un programme lui permettant de réduire sa peine de prison de quatre jours en lisant un livre, elle a saisi l’occasion de renouer avec une habitude qui lui tenait à cœur.

Comme des dizaines de milliers de détenus à travers le pays — dont l’ancien président Jair Bolsonaro —, elle s’est inscrite à un programme de réduction de peine qui encourage les détenus à se plonger dans des œuvres littéraires en échange d’une réduction de peine pouvant aller jusqu’à 48 jours par an.

La possibilité de retrouver plus tôt son fils autiste de 9 ans, dont sa mère et sa tante s’occupent, n’a fait que renforcer sa motivation à participer au projet.

«Un jour, c’est une éternité, car on a l’impression que ça ne finira jamais », a déclaré Mme de Souza, incarcérée à la prison pour femmes Djanira Dolores de Oliveira à Rio de Janeiro, qui accueille environ 820 détenues.

Le Brésil, qui affiche l’un des taux d’incarcération par habitant les plus élevés d’Amérique latine, se distingue par l’un des systèmes de remise de peine par la lecture les plus formalisés et les plus étendus au monde. Ce programme en pleine expansion, qui a d’abord été officiellement réglementé en 2012 puis uniformisé à l’échelle du Brésil en 2021, a fait l’objet d’un regain d’attention en début d’année après que la Cour suprême a autorisé Bolsonaro — qui purge une peine de 27 ans pour tentative de coup d’État — à y participer.

Andréia Oliveira, coordinatrice des prisons pour femmes et de l’inclusion des personnes LGBTIQ+ dans les prisons de l’État de Rio, a déclaré que l’accès aux programmes de lecture et à l’école aide les détenus une fois qu’ils ont quitté la prison, mais aussi la société. « Lorsque nous encourageons l’éducation, les activités ludiques et l’acquisition de connaissances, nous rendons à la société une personne capable de se réinsérer et de respecter les règles », a-t-elle déclaré.

Depuis 2022, Paulo Roberto Tonani, professeur de littérature, anime des ateliers dans les prisons afin que les détenus de Rio puissent bénéficier de cette mesure.

« Notre objectif, qui sous-tend tout ce que nous faisons, est de garantir ce droit. Premièrement, le droit de réduire sa peine grâce à la lecture, de participer à ce processus, à ce projet. Et deuxièmement, de véritablement prendre en compte l’accès à la littérature. Nous nous inspirons d’Antonio Candido lorsqu’il parle de la littérature comme d’un droit, et d’un droit humain. »