La société d'électricité Eneo Cameroun renationalisée

Le gouvernement camerounais a approuvé, lundi, la renationalisation de l'opérateur historique chargé de la production et de la distribution d'électricité dans le pays.

La société Eneo Cameroun alimente en électricité les quelque 30 millions d'habitants du pays. Privatisée en 2001, elle a régulièrement été critiquée pour son réseau obsolète, ses coupures fréquentes et ses factures impayées.

Le décret gouvernemental, signé par le président Paul Biya, précise que l'État est désormais l'unique actionnaire d e la société anonyme qui s'appellera désormais la Société camerounaise d'électricité (Socadel).

Cette décision intervient plus de deux mois après que le Cameroun a racheté, pour 78 milliards de francs CFA (139 millions de dollars), la participation de 51 % détenue par le fonds d'investissement britannique Actis dans Eneo.

L'État détenait déjà 44 % des actions de la société. Cette transaction a porté sa participation à 95 % du capital, les 5 % restants étant détenus par les salariés.

La Socadel hérite toutefois d’une dette qui s’élevait à environ 800 milliards de francs CFA à la fin de 2024.