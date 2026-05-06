AES : le Burkina ordonne la dissolution de 200 associations

Les dirigeants militaires du Burkina Faso ont ordonné mardi la dissolution d'environ 200 associations, dans le cadre de la dernière vague de répression contre les organisations de la société civile dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Au total, ce pays du Sahel a suspendu 205 associations, toutes basées au Burkina, actives dans les domaines de la santé, de l'éducation, des droits des femmes, de l'agriculture, de l'environnement, de la culture et du sport.

Depuis sa prise de pouvoir dans ce pays du Sahel à la suite d’un coup d’État en 2022, la junte au pouvoir a réprimé des centaines d’ONG, de syndicats et la liberté de réunion, ainsi que l’opposition à son régime militaire.

En juillet 2025, le chef de la junte, Ibrahim Traoré, a signé une loi restreignant les activités des groupes de défense des droits et des syndicats.

"Pendant la période de suspension, seules les mesures visant à garantir le respect de la loi par les associations sont autorisées", a déclaré le gouvernement dans un décret.

Les ONG internationales et les organisations caritatives qui reçoivent des dons étrangers sont régulièrement accusées par la junte d’espionnage ou de collusion avec les djihadistes combattant l’armée.

En avril, Human Rights Watch a déclaré que cette loi permettait à la junte d’intensifier une répression généralisée contre la société civile.