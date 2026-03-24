Zimbabwe : l'opposant Tendai Biti libéré sous caution

Zimbabwe
Au Zimbabwe, le leader de l’opposition Tendai Biti a été libéré lundi sous caution. Il avait été arrêté samedi près de la frontière mozambicaine.
Il est accusé d’avoir organisé une manifestation publique sans en avoir informé les autorités. Et doit se présenter à la police toutes les deux semaines.
Responsable du ‘’Constitution Defenders Forum’’, Tendai Biti est vent debout contre la révision de la constitution visant à prolonger le mandat du président Emmerson Mnangagwa au-delà de 2028.
Projet porté par le parti au pouvoir au Zimbabwe, vise à faire passer l'élection du président du suffrage universel à un vote au Parlement. Arrivé au pouvoir en 2017 après un coup d’Etat de palais, Il a ensuite été élu en 2018 et réélu en 2023.
Au Zimbabwe, le président a droit à un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.
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