"Bodo" : quand le théâtre demande des comptes à l'État zimbabwéen

Une nouvelle pièce de théâtre au Zimbabwe relance le débat sur les projets d’amendements constitutionnels qui pourraient prolonger la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans sous l’administration du président Emmerson Mnangagwa.

Depuis des décennies, le théâtre au Zimbabwe est un puissant outil d’expression politique, souvent au prix de risques personnels considérables pour les artistes, certaines productions ayant été interdites et des comédiens arrêtés. Aujourd’hui, alors que le gouvernement fait pression pour modifier la Constitution, l’acteur et metteur en scène de renom Daves Guzha se tourne une nouvelle fois vers la scène pour remettre en question l’autorité.

Sa dernière pièce, Bodo, s’attaque de front aux amendements proposés, soulevant des inquiétudes quant à l’allongement du mandat présidentiel et s’interrogeant sur les raisons pour lesquelles un changement aussi important n’est pas soumis à un référendum public.

« Tout d’abord, je suis un enfant de la guerre. En réalité, j’ai commencé à m’exprimer dès mon plus jeune âge », a déclaré Guzha. « Et maintenant, en voyant exactement ce que le gouvernement actuel tente de faire pour nous imposer sa volonté… j’ai senti qu’il était temps d’exprimer certains des souhaits du peuple. »

Cette production intervient dans un contexte politique tendu, alors que certaines personnalités de l’opposition auraient été arrêtées ou agressées pour s’être élevées contre les projets de modification constitutionnelle. Malgré ce climat, Guzha et ses collaborateurs se disent déterminés à continuer d’utiliser l’art comme tribune pour le débat public.

Le dramaturge Norbert Fero explique que l'urgence de la question ne lui a laissé d'autre choix que de s'impliquer. « Je me suis senti obligé de participer à ce projet, car je pense qu'il s'agit d'un débat très important qui a lieu en ce moment », a-t-il déclaré. « Nous avons donc le devoir de sensibiliser le public au projet de loi d'amendement actuel. »

Pour Guzha, le rôle des arts devient encore plus crucial en période de tensions politiques. « Lorsque tout le reste échoue dans une société, les arts doivent se montrer à la hauteur », a-t-il déclaré. « Une société dont les conteurs racontent un autre genre d’histoires, en décalage avec leur société, devient une société malade. »

Bodo est un spectacle solo qui s’inspire du Ngano, une méthode traditionnelle de narration shona, en la mêlant à des éléments visuels et sonores modernes pour créer une expérience immersive. À travers cette fusion entre tradition et théâtre contemporain, Guzha cherche non seulement à divertir, mais aussi à susciter la réflexion et le dialogue.

Alors que le Zimbabwe traverse une période de changement constitutionnel potentiellement majeur, des productions comme Bodo mettent en lumière le rôle durable des arts dans la remise en question du pouvoir — et dans l’amplification des voix des citoyens.