Deux ex-captifs français rentrés d'Iran et reçus par Emmanuel Macron

Deux ressortissants français, rentrés chez eux mercredi après avoir été détenus pendant près de quatre ans en Iran, ont déclaré qu'ils n'avaient jamais perdu espoir et qu'ils allaient témoigner de « l'horreur quotidienne » vécue dans leur prison iranienne.

Cécile Kohler, 41 ans, et Jacques Paris, 72 ans, ont atterri à Paris mercredi matin. Le président Emmanuel Macron a salué « la fin d'une terrible épreuve » avant de les accueillir à l'Élysée.

Le couple, arrêté pour espionnage – accusation que leurs familles ont niée –, a été emprisonné pendant trois ans avant d'être assigné à résidence à l'ambassade de France en novembre dernier.

Leur sort est devenu encore plus incertain après le début des frappes, américano-israéliennes contre l'Iran, le 28 février.

Ils ont finalement quitté mardi matin l'Iran, ravagé par la guerre, alors que le président américain Donald Trump menaçait de « démolir complètement » la République islamique si celle-ci ne rouvrait pas une voie navigable vitale, avant d'annoncer plus tard dans la journée une suspension des bombardements pour une durée de deux semaines.

Le couple a voyagé dans un convoi diplomatique en compagnie de l'ambassadeur de France et est arrivé à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, plus tard dans la journée.

« Pour nous, c'est un nouveau départ. Nous ne sommes pas brisés », a déclaré Paris dans les jardins de l'Élysée après avoir rencontré Macron.

« Nous allons partager nos histoires, nous allons expliquer les choses, et nous allons profiter de la vie, renouer avec tous nos proches et aller de l'avant », a-t-il ajouté.

Kohler a déclaré qu'ils avaient été soumis à un « cauchemar quotidien » et à une incertitude permanente au sein de la prison d'Evin, à Téhéran.

« Mais nous avons gardé espoir jusqu'au bout », a-t-elle ajouté, exprimant son « immense joie » d'avoir retrouvé ses proches.

« Une double raison de se réjouir »

Macron avait auparavant salué le couple, qui semblait de bonne humeur, et avait souri lorsque le chef de l'État français les avait pris dans ses bras.

« Cela marque la fin d'une terrible épreuve qui a duré trois ans et demi », avait déclaré Macron lors d'une réunion avec les hauts responsables de la défense et de la sécurité plus tôt dans la journée de mercredi.

« Nous sommes absolument ravis qu'ils soient arrivés sur le sol français », a-t-il déclaré, remerciant Oman pour ses efforts de médiation.

Les responsables et leurs partisans ont célébré ce retour.

Marie Zandonella, une amie d'enfance de Kohler, a déclaré que leur libération avait été « un immense soulagement pour tout le monde ».

« Nous connaissons très bien cette famille, et toute cette épreuve a été extrêmement difficile », a-t-elle déclaré.

Une source diplomatique iranienne s'est félicitée de cette nouvelle.

« Le cessez-le-feu annoncé en Iran et le retour des deux ressortissants français sont une double source de satisfaction », a déclaré la source.

Une source proche du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré que « c'est la situation actuelle qui a permis leur libération ».

« Si quelque chose de grave était arrivé à nos compatriotes, la réaction aurait été violente », a ajouté la source.

Échange possible

Kohler et Paris — tous deux enseignants, bien que Paris soit à la retraite — ont été arrêtés en mai 2022 à l'issue d'un voyage en Iran qui, selon leurs familles, était d'ordre touristique.

À l'issue d'un procès à huis clos, un tribunal iranien les a condamnés en octobre à des peines de prison pour espionnage, des accusations que leurs familles qualifient de fabriquées de toutes pièces.

Le tribunal a condamné Paris à 17 ans de prison et Kohler à 20 ans pour espionnage présumé au profit de la France et d'Israël.

Ils ont été libérés de la prison d'Evin le mois suivant.

Le couple faisait partie d'un groupe d'Européens pris au piège de ce que les militants et certains gouvernements occidentaux qualifient de stratégie délibérée de l'Iran consistant à prendre des otages pour obtenir des concessions de la part de l'Occident.

Téhéran avait auparavant laissé entendre que la ressortissante iranienne Mahdieh Esfandiari pourrait faire l'objet d'un échange contre Kohler et Paris.

En février, un tribunal français a condamné Mme Esfandiari à un an de prison pour avoir justifié le terrorisme dans des commentaires qu'elle avait publiés sur les réseaux sociaux, notamment au sujet de l'attaque menée par le groupe militant palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Son assignation à résidence a été levée après le départ du couple français d'Iran, a déclaré son avocat.