Le Zimbabwe interdit les exportations de minerais bruts

Le Zimbabwe a annoncé mercredi le gel des exportations de minerais bruts et de concentré de lithium. L'interdiction prend effet immédiatement, couvre tous les minerais bruts déjà en transit et restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre, selon un communiqué du ministère des Mines.

Cette mesure doit permettre au Zimbabwe de renforcer son contrôle sur les matériaux essentiels aux technologies d'énergie propre et aux industries de défense. Le ministre des Mines, Polite Kambamura a déclaré attendre “la coopération de l'industrie minière" quant quant à cette interdiction prise, “dans l'intérêt national.”

Garantir l'accès aux terres rares et autres minéraux stratégiques est devenu une priorité mondiale, compte tenu de leur rôle dans les smartphones, les systèmes d'énergie verte, les équipements militaires et de nombreux autres produits.

Le Zimbabwe “engagera prochainement le dialogue avec l'industrie sur les nouvelles attentes et la voie à suivre,” a déclaré M. Kambamura. “Le gouvernement reste déterminé à garantir la transparence, la valeur ajoutée et l'enrichissement dans le pays, la conformité et la responsabilité dans l'exportation des ressources minérales du Zimbabwe.”

L'interdiction d'exporter des concentrés de lithium devait initialement entrer en vigueur en janvier 2027. Selon le gouvernement, cette date butoir devait inciter les sociétés minières à davantage traiter et raffiner le minerai localement.

Le Zimbabwe détient les plus grandes réserves de lithium du continent africain. Le pays exporte une grande partie de sa production vers la Chine, où elle est transformée en matériaux destinés à la fabrication de batteries.