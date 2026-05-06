Cameroun : le musée de Demsa raconte l'histoire séculaire du cheval

Au Cameroun, le musée de Demsa, niché au cœur du Lamidat de Gashiga Demsa, retrace l'usage séculaire du cheval dans le pays.

L’endroit accueille des visiteurs venus du septentrion, du Cameroun et du monde entier à l’instar de ces étudiants venus de Garoua la capitale régionale située à 40km cette ville frontière.

''Puisqu’on a vu l’écriture Musée du cheval on s’attendait à voir beaucoup de chevaux, mais la ce qu’on retrouve à l’intérieur c’est plus que ces chevaux. On y retrouve toute une histoire des chevaux, des voitures qui traduisent de la transition", a déclaré Aminatou Nouria, étudiante.

Fondé en 2007 par le Lamido Moustapha Moussa, il surprend les visiteurs par la richesse et la diversité de ses collections d’artefacts anciens mettant en valeur les usages du cheval depuis des siècles dans la cours royale et le Lamidat.

''Non seulement j’ai eu quelques connaissance sur le cheval, sur son importance dans la chefferie, sur tous les instruments qui sont utilisé avec les chevaux pour donner une certaine parade, une certaine prestance à la royauté et nous avons aussi pu voir le cheval mécanique, représenté ici par des véhicules anciens que nous avons l’habitude de voir dans les télévisions .'' , raconte Soudi Salé, visiteur et habitant de Garoua.

Mais aujourd’hui, avec plus de 1200 objets, le musée affiche une autre particularité, les véhicules anciens et de collections qui représente la transition de l’usage traditionnel du cheval, vers la modernité.

''Donc que fallait-il faire pour attirer des gens de Garoua pour ici même s’il n’y avait pas une fantasia? Il fallait un objet touristique comme ce musée la. Et travers le musée vouloir perpétuer la tradition, l’acquis du cheval. Et dans le musée vous retrouvez la voiture et le cheval. Le lien c’est dans la puissance que représente la voiture qui est mesuré par le cheval, le lien c’est dans l’évolution de la locomotion dont jadis les chevaux étaient utilisés et maintenant les voitures. Et après la valeur même de ces voitures que vous retrouvé puisque ce sont des voitures de collection, des voitures qu’on ne retrouve plus ailleurs'', explique Ahmadou Ahidjo, responsable du Musée.

À Demsa Gashiga, ce musée préserve le passé, mais construit également une nouvelle attractivité autour de du cheval depuis des décennies. Ainsi chaque mois des fantasia sont organisées dans la ville pour montrer que malgré la modernité, l’animal reste l’essence de la région. En rappel, Gashiga est frontalière avec le Nigeria voisin.