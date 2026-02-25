Afrique du Sud : retour de 11 ressortissants enrôlés pour combattre avec la Russie

Onze citoyens sud-africains qui avaient été enrôlés pour combattre aux côtés des forces russes en Ukraine sont rentrés dans leur pays mercredi.

Ces hommes faisaient partie d'un groupe de 17 personnes qui avaient demandé l'aide de Pretoria en novembre, alors qu'ils étaient pris au piège dans l'épicentre des combats dans la région ukrainienne du Donbass.

Quatre d'entre eux ont atterri à Johannesburg la semaine dernière, tandis que deux sont restés en Russie, où l'un d'eux a été hospitalisé, selon le gouvernement sud-africain.

Des journalistes de l'AFP ont vu les hommes, dont l'un en fauteuil roulant, sortir de l'aéroport de Durban, dans la province côtière du KwaZulu-Natal, avec leurs bagages et escortés par la police vers une zone d'attente.

"Nous sommes très heureux, nous sommes fiers de ces hommes et nous sommes également fiers de notre gouvernement, car le président a réussi à parler au président russe et, très rapidement, tout a été réglé," a déclaré Jabulani Khumalo, fondateur du parti d'opposition sud-africain MK.

Selon les autorités sud-africaines, ces hommes ont été attirés en Russie par des promesses d’emplois et ne savaient pas qu’ils seraient envoyés sur le front. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré mardi que l'enquête sur "les circonstances qui ont conduit au recrutement de ces jeunes hommes dans des activités mercenaires" était toujours en cours.

Selon les médias sud-africains, ces hommes auraient été envoyés en Russie pour suivre une formation de gardes de sécurité par le parti MK de l'ancien président Jacob Zuma, qui a dirigé l'Afrique du Sud entre 2009 et 2018.

L'une des filles de Zuma, Duduzile Zuma-Sambudla, a démissionné du Parlement après avoir été accusée d'avoir participé au recrutement de ces hommes pour rejoindre les forces russes.

"Nous voulons que justice soit faite, nous voulons que le gouvernement prenne des mesures drastiques contre les personnes qui ont vendu nos hommes en Russie," a déclaré Jabulani Khumalo.

La guerre déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 a attiré des mercenaires des deux côtés, y compris de plusieurs pays africains. Depuis 2023, l'armée russe a enrôlé de force plus de 1 400 Africains pour combattre sur le front ukrainien, d'après un rapport du groupe d'enquêteurs All Eyes on Wagner publié le 11 février.